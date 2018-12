PRIMA CATEGORIA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo regionale in merito alle gare di Prima e Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend.Multa di 100 euro a Capradosso “per non aver ottemperato alle disposizioni stabilite con il Comunicato ufficiale 25 del 30/8/2018 (in merito alla compilazione della distinta, ndr)”, squalifica fino al 28 dicembre a Danilo Guidi (assistente arbitro Poggio Nativo) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara reiterava tale comportamento”, fino al 21 dicembre a Daniele Ruggeri (massaggiatore Poggio Mirteto) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, una giornata ad Antonio Carmesini (Capradosso), Alfredo Tulisevi (Grotti), Simone Gianfelice (Amatrice), Francesco Di Casimirro (Poggio Nativo).Squalifica fino al 21 dicembre a Roberto Cattivera (dirigente Atletico Torano) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, una gara a Abdoul Mebra Diomande (Velinia), Davide Carducci (Atletico Torano), Alfred Bushi ed Enrico Paniconi (Santa Susanna), Michele Rinaldi (Monte San Giovanni).