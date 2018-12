RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza e Promozione che si sono disputate lo scorso weekend.



ECCELLENZA

Ammonizione e diffida ad Alessio Bianchi (dirigente Valle del Tevere) “per comportamento non regolamentare”, una giornata a Jacopo Passiatore (Valle del Tevere).



PROMOZIONE

Multa di 100 euro al Poggio Fidoni “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”, due gare a Marco Donati (allenatore Poggio Fidoni) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro dall'esterno del recinto di gioco reiterava tale comportamento”, un turno ad Angelo Brucchietti e Matteo Colantoni (Poggio Fidoni), Fabrizio Benigni (allenatore Passo Corese), Simone Esposito (Salto Cicolano).

