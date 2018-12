ROCCA VALLE TURANO-POSTA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Terza categoria e all'Under 19 disputatesi lo scorso weekend.«Al 41’ del secondo tempo il calciatore Leonardo Vellucci (Rocca Valle del Turano) veniva espulso per aver rivolto all'arbitro frasi ripetute e gravemente offensive. Nel contempo il calciatore Egisto Di Giacinto, compagno di squadra del suddetto calciatore, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara, strattonandolo e rivolgendogli espressioni provocatorie; successivamente Di Giacinto spintonava nuovamente l'arbitro, in maniera più veemente, facendolo indietreggiare di un paio di metri. L'arbitro, turbato e scioccato dalla violenta aggressione, non essendo più nelle condizioni psicofisiche idonee a proseguire la direzione della gara, ne decretava la fine anticipata. Il giudice sportivo quindi ha inflitto alla società Rocca Valle del Turano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3, ha squalificato Egisto Di Giacinto (Rocca Valle del Turano) fino al 30 aprile e ha Leonardo Vellucci (Rocca Valle del Turano) per tre gare e ha multato la società Rocca Valle del Turano di 50 euro perche' propri tifosi,per tutta la durata della gara rivolgevano all'arbitro frasi gravemente offensive.Multa di 50 euro ad Alto Lazio “per ritardate presentazione in campo”, Sporting Corvaro “perchè,propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente offensive”. Squalifica fino al 14 dicembre a Stefano Martellucci (assistente arbitro Micioccoli) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, tre turni a Giuliano Ceccarelli (Allenatore Reate United) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro,fuori dal terreno di gioco gli rivolgeva frasi offensive, pronunciando ripetutamente espressione blasfema”, Andrea Cavolata (Real Vazia) “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro parole offensive, pronunciando espressione blasfema”.Campionato provinciale under 19. Per la gara tra Poggio Fidoni e Cantalice al 23’ del primo tempo, a seguito di uno scontro fortuito, un giocatore del Cantalice subiva un grave infortunio cadendo a terra e battendo tanto violentemente la nuca, da perdere conoscenza. Soccorso immediatamente dal proprio allenatore, che gli prestava le prime cure,all'arrivo della Guardia Medica e dell'ambulanza del 118 riprendeva conoscenza ma veniva ugualmente trasportato all'O.G.P. di Rieti. L'Arbitro, vista la costernazione dei giocatori di entrambe le squadre e valutata giustamente la gravita' dell'infortunio, considerava che non sussistevano le necessarie condizioni psicologiche dei calciatori di entrambe le societa' nel proseguire la gara, decideva, quindi, la sospensione definitiva della stessa al 23º minuto del primo tempo: il giudice sportivo ha delberato di ripetere la gara.