RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Prima e Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend.Una giornata ad Antonello Formichetti (Capradosso), Mattia Tolomei (BF Sport).Squalifica fino al 31 marzo ad Antonio Cantonetti (4Strade del Sacro Cuore) “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni minacciose e nel contempo tentava di colpirlo con un calcio agli stinchi senza riuscirci per la tempestiva schivata del direttore di gara ed il successivo intervento dei compagni di squadra che evitava ulteriori conseguenze”, fino al 14 dicembre ad Antonello Angelucci (assistente arbitro 4Strade del Sacro Cuore) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, tre gare a Fabrizio De Angelis (Atletico Torano) “espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso rivolgendogli espressioni offensive”, un turno a Roberto Grillo (allenatore 4Strade del Sacro Cuore) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Riccardo De Angelis e Lorenzo Valentini (Castelnuovo di Farfa), Luigi Zingaretti (Poggio San Lorenzo), Matteo Parisi e Matteo Dante (Atletico Cantalice), Kevin Pjepniku (Velinia), Alessandro Tempesta (Atletico Torano).