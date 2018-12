RIETI - Nel campionato di Eccellenza il giudice sportivo ha multato Valle del Tevere e Real Monterotondo Scalo per la zuffa dei rispettivi sostenitori durante il secondo tempo del derby di domenica scorsa vinto dai padroni di casa per 3-0.



Eccellenza. Multa di 150 euro a Valle del Tevere e Real Monterondo Scalo “perché, nel corso del secondo tempo tempo, propri sostenitori creavano una zuffa con la tifoseria avversaria, sedata grazie all'intervento della Forza Pubblica”.



Promozione. Una giornata a Marco Anselmi (Salto Cicolano), Leo Terracini (Passo Corese).



Nella rappresentativa Juniores invece, in vista del Torneo delle Regioni, tra i 33 convocatiche si raduneraano mercoledì 12 dicembre a disposizione del tecnico Marco Ippoliti figura anche il nome di Francis Gomez, giocatore della Valle del Tevere. © RIPRODUZIONE RISERVATA