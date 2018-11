Ultimo aggiornamento: 17:21

RIETI - Nessun insulto razzista da parte dell'allenatore del Cantalice Simone Patacchiola verso il proprio giocatore di colore, Ousmon Suwareh, che invece ha ricevuto insulti razzisti dai tifosi del Vicovaro, che hanno avuto anche un atteggiamento minaccioso, offensivo e intimidatorio nei confronti dei tesserati del Cantalice. Il giudice sportivo ha dunque fatto chiarezza, attraverso il referto dell'arbitro Di Matteo di Roma2, sulla partita di Coppa Italia di mercoledì scorso tra Vicovaro e Cantalice, che ha visto i biancorossi perdere per 3-2 ma qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia.Quel «Daje nero» che avrebbe pronunciato il tecnico al proprio giocatore per farlo rialzare dopo un fallo subito è stato ricondotto a un incitamento e non a un insulto di stampo razzista. Del resto erano le stesse dichiarazioni rilasciate da tecnico, diesse e giocatore al termine del match a confermare tutto ciò: «Un malinteso», la sintesi del loro pensiero. Tanto più che c'è un eccellente rapporto tra tecnico e giocatore, sono spesso a pranzo insieme: quindi era chiaro fin da subito che fosse stato un altro motivo per cui l'arbitro avesse allontanato Patacchiola. Infatti, il giudice sportivo ha sancito un turno di stop per il tecnico reatino (che sconterà nella gara d'andata degli ottavi di Coppa l'8 gennaio) per «proteste nei confronti dell'arbitro». Suwareh è stato squalificato per una giornata per gioco falloso: anch'egli la sconterà in Coppa.Il Vicovaro è strato invece multato di 800 euro: «Perchè propri sostenitori nel corso del primo tempo ed in più occasioni, rivolgevano ad un calciatore di colore della squadra avversaria (Suwareh, ndr) offese di natura razzista. I medesimi, inoltre, ripetutamente assumevano atteggiamento gravemente offensivo, minaccioso e intimidatorio nei confronti dei tesserati avversari». Inoltre il giudice sportivo ha squalificato fino al 21 dicembre Poalo Ceccareli del Vicovaro: «Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro spingendolo con il petto».Chiaramente il giudice sportivo non ha potuto prendere provvediementi riguardo al danneggiamento del pullman del Cantalice (due ruote bucate e qualche strisciata al lato sinistro del mezzo) perché avvenuto fuori dall'impianto di gioco. Con ogni probabilità, alcuni facinorosi, hanno compiuto l'atto vandalico fra il primo e secondo tempo. La società del Cantalice constatato il danno aveva dichiarato che non avrebbe sporto denuncia.