LA ALTRE DECISIONI

Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nessun insulto razzista a Fiamignano, così decreta il giudice sportivo dopo aver letto il referto dell’arbitro relativamente alla gara Fiamignano-Rocca Valle del Turano. In settimana c’erano state parecchie polemiche al termine della gara dopo le accuse degli ospiti per un presunto insulto razzista proveniente dagli spalti durante la gara. Multato comunque il Fiamignano per 50 euro “per mancanza di acqua calda nella spogliatoio riservato al direttore di gara”, squalificato fino al 31 dicembre a Carlo Valente (dirigente Fiamignano) “allontanato perché, entrava arbitrariamente sul terreno di gioco in modo minaccioso spintonando un giocatore avversario. Posizionatosi sugli spalti rivolgeva offese all'arbitro e incitava i propri giocatori ad usare violenza nei riguardi dei giocatori avversari”, due giornate di squalifica a Donato Perotti (allenatore Rocca Valle del Turano) “allontanato per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, minacciava tesserati della squadra avversaria”.Queste le altre decisioni per la Terza categoria squalifica fino al 14 dicembre a Paolo Spurio (massaggiatore Alto Lazio) “allontanato perchè , dopo una decisione arbitrale inveiva in maniera veemente contro il direttore di gara e tesserati della squadra avversaria”, quattro gare a Daniele Zenaj (Poggio Moiano) “quale giocatore di riserva si alzava dalla panchina urlando espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese avvicinando il suo viso a quello del direttore di gara. Ritardava l'uscita dal campo che lasciava grazie all'intervento dei compagni di squadra. Mentre si allontanava si rivolgeva all'arbitro con un gesto scurrile”, due turni a Luca Frezzini (Sporting Corvaro), Francesco Figorilli (Real Vazia), un turno a Stefano Merlonghi (Poggio Moiano).