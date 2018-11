UNDER 17

RIETI - Nel campionato provinciale Under 17 multate Casali Pogggio Nativo e Pro Calcio Cittaducale per un parapiglia a fine gara, squalificato un allenatore e due giocatori.Multa di 50 euro a Casali Poggio Nativo «perché propri tesserati, a fine gara, prendevano parte a un parapiglia con giocatori della squadra avversaria e inoltre persona non identificata entrava nella zona antistante gli spogliatoi e veniva alle mani con un dirigente della squadra avversaria», 25 euro a Pro Calcio Cittaducale «perché propri tesserati, a fine gara, prendevano parte ad un parapiglia con giocatori della squadra avversaria», squalifica fino al 7 dicembre a Mirko Faraglia (allenatore Pro Calcio Cittaducale) «perché a fine gara, spintonava violentemente un giocatore avversario», tre gare ad un giocatore della Pro Calcio Cittaducale «perché, a fine gara, rivolgeva all'arbitro offese e minacce reiterate fino all'ingresso degli spogliatoi», due turni ad un giocatore del Casali Poggio Nativo «perché, a fine gara, colpiva con un calcio un avversario all'altezza del polpaccio».