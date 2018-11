LA DECISIONE

IL GIUDICE SPORTIVO SUI RECUPERI

RECLAMI

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comitato regionale ha certificato il ritiro del Cantalupo dal campionato di Prima categoria. La decisione è inserita nel comunicato ufficilae numero 159 della Lnd.Con nota del 16.11.2018 la Società Cantalupo ha comunicato il proprio ritiro dal campionato di competenza. Visto l'art. 53 delle NOIF, commi 3 e 8SI DECIDEa) di considerare la Società CANTALUPO esclusa dal campionato di competenza.b) di comminare a lla stessa l'ammenda prevista per il ritiro dal campionato, fissata in euro 1500,00.Tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formulata senza tenereconto dei risultati delle gare della società rinunciataria.Le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno unturno di riposo.Una gara a Luigino Moronti (allenatore Pol. Quintilianum) e a Christian Marchetti (Pol. Quintilianum)Parzialmente accolto il reclamo del 4Strade del Sacro Cuore in merito alla squalifica del calciatore Fabio Grillo riguardante la gara di Coppa col Santa Vittoria. Lo stop è stato portato a 3 giornate invece che fino al 7 dicembre.