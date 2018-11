ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso fine settimana.Un turno di squalifica a Francis Gomez (Valle del Tevere)Multa di 100 euro al Salto Cicolano «Per ritardata presentazione in campo». Stop fino al 16 novembre per Davide Maceroni (massaggiatore Salto Cicolano) «Per proteste nei confronti dell'arbitro». Un turno a Lorenzo Gallina (Salto Cicolano)Fino al 16 novembre a Pierluigi Pandolfi (dirigente Grotti): «Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco tentando di avvicinare minacciosamente un calciatore avversario». Un turno a Francesco Carloni (Capradosso); Daniele Rossi, Daniele Tempesta e Daniele Tiberti (Grotti), Omar Mevoli (Poggio Nativo).Multa di 100 euro all'Atletico Cantalice «Perché persona riconducibile alla società nel corso del I tempo e a fine gara teneva nei confronti dell'arbitro comportamento offensivo»; 100 euro al Santa Susanna «Perché propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolgevano all'arbitro espressioni ingiuriose». Squalificato fino al 7 dicembre Antonello Antonelli (assistente arbitro Santa Susanna): «Allontanato per aver rivolto un gesto osceno ai tesserati della squadra avversaria. Alla fine del primo tempo assumeva atteggiamento minaccioso e inveiva contro l'arbitro. Veniva allontanato dai dirigenti. Nel corso del II tempo proferiva ulteriori espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara». Fino al 30 novembre Antonello Natali (dirigente Rufinese): «Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, nell'abbandonare il terreno di gioco proferiva espressione blasfema. Reiterava le offese al termine della gara». Fino al 16 novembre Franco Scappa (assistente arbitro Rufinese) «Per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara». Quattro giornate a Mattia Panfilo (Atletico Cantalice): «Perché, a fine gara, colpiva con un pugno allo zigomo un avversario creando una situazione di intemperanza frai i tesserati delle società. Due turni a Alexandru Vieriu (Rufinese). Una gara a Fabio D'Arcangelo (Atletico Cantalice): «Per aver tentato di aggredire alcuni avversari a fine gara senza riuscirvi», Alessandro Tempesta (Atletico Torano), Marcello Del Re e Tiziano Marinelli (Borgo Quinzio), Simone Aloisi e Fabrizio Cipriani (Piazza Tevere).Un turno a Stefano Paolucci (Reate United) e Valerio Giovannetti (POsta)