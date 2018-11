PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Altre decisioni.

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo regionale in merito alle gare di Prima e Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend.Due giornate di squalifica a Manuel De Santis (Poggio Mirteto); un turno a Davide Colantoni (allenatore Bf Sport) «per proteste nei confronti dell'arbitro», Mattia Scardaoni (Alba S.Elia), Alessandro Micaloni (Capradosso).Doppia sconfitta a tavolino per il Santa Susanna. La prima gara in esame è stata quella con il Quintilianum terminata 3-2 per il Santa Susanna, disputata il 30 settembre e valida per la prima giornata. E' stato accolto il reclamo del Quintilinum perché Santa Susanna aveva schierato il giocatore Mario Mostarda in posizione di squalifica. Da qui la sconfitta 0-3 a tavolino e 100 euro di ammenda. Stesso provvedimento per la partita con l'Atletico Torano di domenica scorsa, terminata 3-2 per gli equicoli. Qui nessun reclamo: Denis Sambou è stato ammonito durante il match al 23' del secondo tempo, ma non risulta tesserato col Santa Susanna. Per cui il giudice sportivo chiedeva lumi all'ufficio tesseramenti che ne rilevava la posizione irregolare.Squalificato fino al 16 novembre ad Antonello Angelucci (4Strade del Sacro Cuore): «Per essere indebitamente entrato nel terreno di gioco rivolgendo all'arbitro espressioni offensive». Un turno a Danilo Pucciarelli (Borgo Quinzio), Stefano Giuliani e Luca Gunnella (Piazza Tevere), Giuseppe Nicoli (4Strade del Sacro Cuore).