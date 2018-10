ECCELLENZA

RIETI – Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza, Promozione e Terza Categoria che si sono disputate nello scorso weekend. Per quanto riguarda la Seconda categoria il giudice ha deliberato su due gare visto che domani, meteo permettendo, è in programma il recupero Rufinese-Selci, match non dispututato domenica 21 ottobre a causa del lutto che ha colpito il paese di Santa Rufina per la morte di Marco Tosti. Il resto delle decisioni di Prima e Seconda categoria saranno comunicate venerdì 2 novembre.Ammenda di 100 Euro alla Valle del Tevere «per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale»; un turno a Michele Gallaccio (Valle del Tevere)Un turno a Alessio De La Vallèe (Passo Corese)Selci-Castelnuovo di Farfa sarà recuperata: «Si dà atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza dell’arbitro. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale per i conseguenti adempimenti di competenza».Ammende di 50 Monte San Giovanni e Rufinese: «per non aver ottemperato alle disposizioni riguardo alla compliazione della distinta»; du e turni a Ottavio Vallefuoco (Rufinese)Ammenda di 50 euro al Torri in Sabina: «Perché, mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo 2 tifosi gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose. Squalificato fino al 16 novembre Emanuele Renzi (dirigente Torri in Sabina): «Allontanato perché si rivolgeva all'arbitro con atteggiamento violento ed offensivo. Fino al 16 novembre a Mirko Bianchi (assistente arbitro Gens Cantalupo): «Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro e per aver rivolto espressione offensive ad un giocatore avversario». Due turni ad Andrea Teofili (allenatore Alto Lazio): «Allontanato per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro». Fino al 31 dicembre 2020 Damiano Tocci (Torri in Sabina): «Perché, a fine gara, mentre l'arbitro lasciava il terreno di gioco, gli rivolgeva espressione offensiva e lo spingeva con forza contro il palo di metallo che sorregge la recinzione facendogli sbattere il viso e provocandogli forte dolore al naso con lieve fuoriuscita di sangue». Tre turni a Cristian Modesti (Torri in Sabina): «Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressione offensiva, alla vista del cartellino rosso, minacciava il direttore di gara». Una gironata ad Antonello Angher (Rocca Valle Turano).