RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo regionale in merito alle gare di Promozione, Prima e Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend.Un turno a Daniele Filippi (Passo Corese).Montasola ha comunicato ufficialmente il ritiro dal campionato per questo il giudice sportivo ha inflitto alla società una multa di 1500 euro. Le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno un turno di riposo.Una giornata a Romeo Bucci (allenatore Amatrice), Andrea Ciccalotti (Amatrice), Abdrhman Akondo Ouro (Cantalupo).Preannuncio di reclano della Polisportiva Quintilianum per la gara contro Santa Susanna. Multa di 100 euro all’Atletico Torano «perchè al termine della gara persona riconducibile alla società entrava nello spogliatoio dell'arbitro minacciandolo», un turno a Davide Carducci e Dario Di Francesco (Atletico Torano), Matteo Ranieri (Rufinese), Domenico Cantonetti (Poggio San Lorenzo).