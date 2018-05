di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo provinciale in merito alle gare di Terza categoria disputatesi nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso.



Multa di 150 euro a Poggio Bustone “perchè propri tifosi, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano all'arbitro frasi gravemente offensive, minacciose e blasfeme. Mentre il direttore di gara lasciava l'impianto sportivo veniva ostacolato dagli stessi tifosi costringendolo a rimanere per circa 20 minuti nel proprio spogliatoio, reiterando offese e minacce. L'arbitro infine abbandonava l'impianto senza problemi accompagnato da un dirigente della squadra ospitante. Mentre l'arbitro si trovava nel proprio spogliatoio sentiva forti rumori e uscendo constatava che la porta dello spogliatoio riservato al Poggio Bustone era scardinata e ciò veniva accertato anche dai dirigenti della Torpedo. Si fa carico alla società Poggio Bustone di risarcire i danni se richiesti e documentati”.



Multa di 50 euro all’Atletico Torano “Perchè propri sostenitori, per tutta la durata del primo tempo, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose”.



Quattro turni a Fabrizio De Angelis (Atletico Torano) “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava poggiando la sua fronte su quella dell'arbitro e con un dito lo spingeva piu' volte sul petto pronunciando, nel contempo espressione offensiva. Mentre l'arbitro indietreggiava per evitare il contatto, il De Angelis lo minacciava”



Quattro turni a Feliziano Rubimarca (Poggio Bustone) “perchè prima del termine dell'incontro si rivolgeva all'arbitro con parole offensive accusandolo di aver offeso lui e i compagni di squadra.A fine gara ostacolava il rientro dell'arbitro nel proprio spogliatoio pronunciando espressioni offensive; si toglieva la maglia in modo plateale ed unitamente ad altri compagni reiterava insulti. Mentre il direttore di gara abbandonava l'impianto sportivo, il Rubimarca lo affrontava viso contro viso, continuando ad insultarlo”.



Due gare a Felice Desideri (Poggio Bustone) “perchè, a fine gara, sbatteva violentemente la porta dello spogliatoio e rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive”.



Una giornata a Fabrizio Lattanzi e Simone Boccolucci (Gens Cantalupo), Lorenzo Faraglia (Real Vazia), Mattia Beccarini (Atletico Cantalice), Halil Ibrahim Goktas (Montopoli), Matteo Novelli (Torpedo).

Venerdì 11 Maggio 2018



