di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare dello scorso weekend di Prima e Seconda categoria e di quelle disputate il 1° maggio della Terza categoria.



PRIMA CATEGORIA

Squalifica fino al 18 maggio ad Alessandro Manili (massaggiatore Passo Corese) “Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive”, fino all’11 maggio a Virgilio D’Annibale (massaggiatore Alba Sant’Elia) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, un turno a Kevin Pjepniku (Velinia) “Per comportamento antisportivo al termine della gara”, Riccardo Oddi (Grotti), Alberto Saulli e Gianmarco Annibaldi (Velinia), Juri Liberali e Riccardo Alesse (Alba Sant’Elia), Antonio Paolucci (Poggio Nativo), Ioan Cosmin Cazan e Matteo Tessicini (Selci), Mirco Gerli (Passo Corese), Alessandro Gattarelli (Poggio Mirteto).



SECONDA CATEGORIA

Multa di 100 euro all’Atletico Sabina “Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara rivolgevano all'arbitro minacce e offese”, multa di 100 euro all’Equicola “Per ritardata presentazione in campo per richiesta del tempo di attesa”, due gare a Fabio Colapietro e Luca Colapietro (Atletico Sabina), una giornata ad Andrea Angelucci, Michele Salvati e Christian Renzi (Quintilianum), Emanuele Urbani (Stimigliano), Francesca D’Amelia (Amatrice), Daniele Bevilaqua (Atletico Canneto), Enrico D’Innocenti (Poggio San Lorenzo), Diego Fantacci (Piazza Tevere), Tommaso Pandolfi (Cittaducale).



TERZA CATEGORIA

Per la gara tra Poggio Bustone-Vigor Collevecchio non disputata per assenza degli ospiti, il giudice sportivo ha inflitto alla Vigor Collevecchio la sconfitta a tavolino (0-3), un punto di penalizzazione e una multa di 100 euro (prima rinuncia). Squalifica fino all’11 maggio a Pietro Paolo Di Battista (massaggiatore Atletico Cantalice) “allontanato perchè usciva dalla sua area tecnica ed entrava deliberatamente nell'area tecnica avversaria”, tre turni a Luca Palma (Torpedo) “Perchè, mentre l'arbitro consegnava i documenti ad un dirigente della Torpedo, gli rivolgeva espressioni offensive; mentre lasciava lo spogliatoio dell'arbitro, sbatteva la porta dello stesso, reiterando le offese”, una giornata a Tiziano Marinelli e Danilo Natalini (Borgo Quinzio), Lorenzo Patacchiola (Atletico Cantalice), Emanuel Maceroni (Atletico Torano), Tiziano Mei (Micioccoli).



Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA