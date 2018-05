di Michel Saburri

RIETI - Per la gara di Promozione Vigor Perconti-Cantalice non disputata per assenza degli ospiti il giudice sportivo ha inflitto al Cantalice la sconfitta a tavolino (0-3), la penalizzazione di un punto in classifica e un’ammenda di 600 euro (prima rinuncia), importo dovuto al fatto che si trattava della penultima giornata di campionato.



La mancata presentazione era stata spiegata così domenica scorsa dal direttore sportivo Luciano Santacroce: «C’è stato un equivoco tra noi e il Perconti, un mese fa ci era stato chiesto di spostare la gara alla 15 e abbiamo acconsentito. Il problema è stato che siamo rimasti a quanto detto a voce senza badare ai comunicati. È stata una svista, abbiamo staccato la spina in tutti i sensi da dopo la semifinale di Coppa e questa situazione ne è stata la dimostrazione».



Inoltre, sempre riaguardo alle gare di promozione di domenica scorsa il giudice sportivo ha inflitto una giornata a Luca Cardella della Maglianese.

