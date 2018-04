di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria svoltesi il 25 aprile.



PROMOZIONE

Una gara a Mario Monaco di Monaco e Simone Accardo (Cantalice), Mattia Tolomei (Poggio Fidoni).



PRIMA CATEGORIA

Due turni a Matteo Luciani (Selci); una giornata a Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti), Antonio Carmesini (Poggio Nativo), Luca Filippetti e Manuel De Santis (Poggio Mirteto), Fabrizio Giovannangelo e Manuel Mechelli (Passo Corese), Massimo Carmesini e Alessandro Carmesini (Grotti), Adrian Dorin Patras (Ginestra).



SECONDA CATEGORIA

Due gare ad Andrea Boccadamo (Atletico Sabina); un turno a Gianluca Murador (Cittaducale), Alessandro Marzi (Atletico Sabina), Federico Sacco (Cittareale), Filippo Miniucchi (Piazza Tevere), Stefano Petrongari (Quintilianum).



TERZA CATEGORIA

Multa di 50 euro a Casperia “per aver inserito in distinta dirigente non tesserato”, squalifica fino al 18 maggio a Stefano Martellucci (assistente arbitro Micioccoli) “allontanato per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, a fine gara si dirigeva verso lo spogliatoio riservato al direttore di gara e gli rivolgeva frasi offensive, pronunciando espressione blasfema”, fino al al 4 maggio a Francesco Colletti (dirigente Casperia) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, due turni a Roberto Attorre (allenatore Micioccoli) “Perchè, a fine gara, mentre l'arbitro rientrava nel proprio spogliatoio lo affiancava, pronunciando espressione offensiva e blasfema”, una gara a Mauro Pitorri (Torricella), Devis Graziani (Micioccoli), Daniele Lupi (Borgo Quinzio), Roberto Gamberoni (Poggio Moiano).

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA