Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.



PROMOZIONE

Una gara a Leonardo Maceroni e Matteo Ranieri (Salto Cicolano).



PRIMA CATEGORIA

Multa di 100 euro al Velinia “poichè sostenitori durante la gara rivolgevano frasi ingiuriose all'arbitro”, squalifica fino al 27 aprile a Luigi Fioroni (dirigente Poggio Nativo) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, fino al 4 maggio a Federico Pallocci (massaggiatore Poggio Mirteto) “per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive”, ad Antonello Cacchiarello (massaggiatore Scandriglia) e Giorgio Travisani (assistente arbitro Scandriglia) “per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro”, un turno a Ionut Banu (Selci), Daniele Filippi e Alberto Fontinovi (Passo Corese), Alessandro Iacobelli (Poggio Mirteto), Andrea Eleuteri, Marco Alonzi e Davide Festuccia (Grotti), Luca D’Angeli (Velinia).



SECONDA CATEGORIA

Squalifica fino al 27 aprile a Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere) “per aver proferito espressione blasfema”, fino al 4 maggio a Giacomo Valeri (assistente arbitro Cittareale) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare lanciava la bandierina fuori dal terreno di gioco in segno di protesta”, quattro gare a Gabriele Inches (allenatore Rufinese) “Allontanato per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro altre espressioni offensive e blasfeme. Tentava, inoltre di entrare nello spogliatoio dell'arbitro non riuscendovi perchè fermato dai propri dirigenti”, tre turni a Mattia Corazza (Equicola) “perchè,a fine gara,avvicinava minacciosamente l'arbitro ponendosi petto contro petto costringendolo ad indietreggiare. Nel contempo gli rivolgeva insulti e minacce”, due gare a Eugenio Massimi e Silvano Pocetta (Equicola) “perchè a fine gara teneva nei confronti dell'arbitro comportamento minaccioso e intimidatorio”, una giornata a Arlindo De Almeida Vieda (Cittareale), Francesco Bianchetti (Rufinese), Daniele Angelucci (Monte San Giovanni).



TERZA CATEGORIA

Per la gara tra Torpedo e Santa Rufina non disputata a causa dell’assenza degli ospiti che non ha fatto pervenire reclamo o giustificazioni il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino a Santa Rufina (0-3), la penalizzazione di un punto in classifica e un’ammenda di 400 euro (terza rinuncia). Due gare a Mariano Barberini (Poggio Bustone), Simone Carbonara (Montopoli) “Perchè, a fine gara, insultava il pubblico con minacce intimidatorie creando tensione tra il suddetto giocatore e sostenitori della squadra locale;in conseguenza di cio',interveniva la forza pubblica chiamata da alcuni tifosi.Sia l'arbitro che tutte le persone presenti non hanno avuto problemi nel raggiungere il proprio automezzo”, un turno a Lorenzo Bruni (allenatore Atletico Cantalice) “allontanato per aver proferito espressione blasfema”, Andrea Carbonara (allenatore Montopoli) “allontanato per aver pronunciato in maniera plateale parola blasfema nei confronti di un proprio calciatore”, Raniero Desideri (Poggio Nustone) “Perchè, a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso il proprio spogliatoio gli rivolgeva espressioni irriguardose”, Bruno Grillo e Lorenzo Deli (Micioccoli), Franco Corsi (Atletico Torano), Giuseppe Micheli (Real Vazia), Massimiliano Brunetti (Vigor Collevecchio).

