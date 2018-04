di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito ai recuperi di Seconda e Terza categoria



SECONDA CATEGORIA

Squalifica fino al 13 aprile a Marco Imperatori (dirigente Cagis Castelnuovo) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, ad Antonello Natali (dirigente Santa Rufina) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, un turno a Daniele Pandolfi (allenatore Atletico Canneto) “per aver rivolto insulti ad un calciatore della squadra avversaria”, Andrea Ciccalotti (Amatrice), Lorenzo Valentini (Cagis Castelnuovo), Matteo Colantoni (Rufinese), Emanuele Ceccarelli (Atletico Canneto).



TERZA CATEGORIA

Per la gara tra Torricella e Santa Rufina che non si era disputata per la mancata presentazione in campo delgi ospiti il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino per 0-3 a Santa Rufina, la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 100 euro per prima rinuncia. Una gara a Simone Fabrizi (Fiamignano).

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA