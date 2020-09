Rieti, il Giro d'Italia femminile nel Reatino col traguardo volante in viale Matteucci. Foto

RIETI - Tornano a colorarsi di rosa le strade della città con il passaggio della quarta tappa Assisi – Tivoli del ciclismo femminile Italiano Il Giro Rosa.



Da troppo tempo Rieti manca dal calendario del ciclismo su strada con una scalata importante come il Terminillo teatro di grandi emozioni in eventi importanti come il Giro d’Italia, ultimo arrivo della tappa Rosa sulla montagna reatina nel lontano 2010 quando fu posto l’arrivo di una tappa di 189 chilometri partita da Chianciano che vide la vittoria del danese Chris Anrek Sorensen. O la Tirreno Adriatica oggi con la tappa a tempo a San Benedetto del Tronto, nel 2015 con lo storico trionfo di Quintana nella bufera di neve del Terminillo e nel 2017 con la quarta tappa dell’evento.

Il passaggio delle Giro Rosa ha provato a riaccendere la magia che solo il ciclismo su strada sa regalare con le lunghe carovane, le mille emozioni sui marciapiedi che riesce a far sognare dai nonni ai nipoti. E’ sempre un'emozione seguire da lontano questo gruppo di mille colori, per poi sentirseli sfrecciare a pochi centimetri con l’emozione che sale e il battito di mani per incoraggiarle che arriva in maniera automatica.

Una grande prova per le cicliste nella tappa di oggi, la quarta in calendario: partenza da Assisi in quella che è una delle tappe più lunghe delle nove in programma nel Giro 2020: 170 km circa. Sul traguardo di Tivoli vittoria dell’olandese Marianne Vos, che precede Cecilie Uttrup Ludwig, terza l’Italiana Elisa Longo Borghini: la ’91 il forza al team Trek-Segafredo, bronzo nelle Olimpiadi di Rio nel 2016. E troviamo al quinto posto la maglia rosa Annemiek Van.

Torniamo alla tappa, partenza dalla Basilica di S. Maria degli Angeli, uno dei luoghi più importanti della storia francescana: 12 km di sfilata per raggiungere Spello con il km 0 della tappa.

La tappa parte ufficialmente alle ore 11:10, con il gruppo molto compatto all’inizio per poi tentare le prime fughe all’altezza di Foligno, molti scatti che continuano ad essere ripresi. Una tappa parecchio movimentata a livello altimetrico. Un solo gpm di 3^ categoria posto ad Arrone, ma per le atlete non ci sarà nemmeno un metro di pianura.

La testa del gruppo entra in città all’incirca alle ore 13.45, con il traguardo volante in Viale Matteucci, scatto delle due cicliste Eugenia Bujak (alé btc Lubiana) e Elizabeth Banks (equipe paule ka), che provano e riescono a staccare il gruppo di qualche secondo, parte l’inseguimento per raggiungere di Silvia Valsecchi.

Al chilometro 95, le atlete giungono al traguardo volante di Viale Matteucci Bujak e Banks guidano la corsa, a 2'22" Silvia Valsecchi. Nel gruppone che dista qualche minuto dalla Valsecchi anche il gruppo guidato dalla squadra della maglia rosa che insegue a 4'47.

A qualche minuto di distanza la coda del gruppo con il fine gara, che piano piano sfreccia nel vialone cittadino in direzione Salaria per raggiungere Tivoli, La Ss4 fino a Osteria Nuova e poi la Salaria Vecchia in direzione Acquaviva di Nerola.

Onorina Domeniconi, assessore alla Polizia Municipale

«Rieti oggi ha assistito al passaggio del Giro d’Italia femminile con una buona cornice di pubblico e senza alcun tipo di problema. Mi sento di ringraziare la Polizia Municipale, le associazioni di Protezione Civile e soprattutto i cittadini che, informati nei giorni scorsi del passaggio della carovana rosa, hanno rispettato praticamente ovunque le indicazioni sulla viabilità, evitando di sostare nelle vie interessate dalla corsa. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale».

