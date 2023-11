Martedì 28 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Quante volte si dice che le donne non sanno fare gruppo, non sono unite, non si aiutano tra loro? Sfatati un bel po’ di luoghi comuni - ma la strada è lunga - nella giornata di sabato, quando oltre trenta donne reatine si sono riunite intorno a un tavolo per aiutarne un’altra. L’idea è venuta all’assessore comunale alle Politiche sociali Giovanna Palomba, che ha avviato un tam-tam per riunire donne reatine di età, estrazione e mestiere diverso nel giorno in cui si è celebrata la Giornata contro la violenza di genere.

L’occasione è stata anche quella di dare una mano a Marianna Consiglio, titolare del ristorante Baccus, che ha riaperto i battenti dopo il suo grave malore e dopo il cambio sede del locale, rinnovato e modernizzato all’inizio di via Garibaldi. «Sappiamo tutte quanto è accaduto a Marianna, per cui ho pensato di organizzare un pranzo che, vista anche la data che coincide con una giornata particolare, potrebbe avere un significato integrante la rinascita, la solidarietà e la forza di andare avanti. Oltre a un pensiero speciale di resilienza ed aiuto da dedicare a tutte le donne che vivono situazioni di disagio e difficoltà», spiega Giovanna Palomba.

Il convivio. Sul tema del convivio, “Una donna che rinasce è la primavera a novembre”, si sono alternati ottimi piatti, letture, monologhi e tante, tante risate, alcune delle quale condivise in videochiamata con la chef Marianna, per supportarla nella sua convalescenza.

Destra o sinistra, sanità e giustizia, giornalismo e associazionismo, commercio e politica, tutte unite a un tavolo con impegno ma anche un pizzico di sana leggerezza.

«Plaudo all’intuizione di Giovanna, sono convinta che la sinergia tra istituzioni, politica e associazioni possa portare un concreto scatto in avanti nella lotta alla violenza ed antidiscriminatoria», commenta Alessia Mostocotto, presidente del Comitato pari opportunità degli Avvocati di Rieti. «È stato significativo fare qualcosa di concreto per una donna del territorio ed è stato bellissimo stare insieme a tutte donne in un giorno diverso dall’8 marzo, bisognerebbe farlo più spesso», dice Antonella Liorni, coordinatrice del progetto Sai per i rifugiati.