UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante il fine settimana si sono disputate le gare del ventunesimo turno dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e della diciassettesima giornata degli Under 15 e Under 14 provinciali (Roma, raggruppamenti B). Successi rilevanti per Poggio Moiano, Maglianese e Passo Corese, una vittoria e un pareggio per lo Sporting Rieti.Ancora una sconfitta per Cantalice (tredicesimo a 13), superato 3-1 dagli ospiti dell'Athletic Soccer Academy (decimo a 30). Per i padroni di casa, inutile il gol di Pastorelli. Renato De Dominicis, tecnico dei reatini: «Dopo un ottimo primo tempo, forse il migliore della stagione, in cui siamo passati in vantaggio, abbiamo poi subito la rimonta avversaria a causa dei soliti errori da evitare. Abbiamo creato diverse occasioni da rete, ma non siamo stati bravi a concretizzarle. Archiviata questa sfida, ci stiamo già concentrando sulla prossima».Buon pareggio per il Rieti (nono a 27), che, in trasferta, blocca sull'1-1 l'Eretum Monterotondo (sesto a 37). Piero Lunari, tecnico degli amarantocelesti insieme a Emiliano Aquilini, commenta così il match: «Abbiamo giocato un’ottima gara, ottenendo un punto importante sul campo di una squadra forte e ben organizzata. Tutti i nostri ragazzi sono stati chiamati in causa e tutti hanno dato il massimo, riuscendo a mantenere inalterati gli equilibri in campo. Personalmente credo che il risultato sia giusto e rispecchi i valori visti in campo. E’ un risultato che ci dà fiducia e ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato».Tre punti per Poggio Moiano (quarto a 36), corsaro 5-0 sul campo del Velinia (nono a 18) grazie ai gol di Villani Thomas (2), Villani Manuel, Ballerini e Nobili.Bene anche la Maglianese (quinta a 34), vincitrice 6-1 nella tana della Pro Marcellina (terzultima a 9). Per i sabini, poker di Battistelli e reti di Barionovi e Barbasini.Uno Sporting Rieti (terzo a 39) travolgente asfalta 10-0 i padroni di casa del Settebagni (decimi a 10). Protagonista assoluto del match è Volpicelli, autore di ben 7 gol che si sommano alle tre reti di Leonetti.Passo Corese (quinto a 27) si aggiudica per 3-0 il derby sabino in casa del Poggio Mirteto (ottavo a 16). Decisivi i gol di Maurizi, Irimia e Raponi. Christian Tranquilli, tecnico dei bianconeri: «Abbiamo giocato un'ottima partita, che abbiamo condotto dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto molte opportunità da rete e forse avremmo potuto vincere con un risultato ancor più largo. In ogni caso, complimenti ai ragazzi per la prestazione».Termina 1-1 la sfida tra Sporting Rieti (sesto a 26) e Cantalice (terzo a 33). Da una parte gol di Severoni, dall'altra rete di Faraglia. Emanuele Silvi, allenatore degli ospiti: «Dopo lo svantaggio iniziale, siamo riusciti a trovare il pareggio contro un avversario che ha puntato molto sull'aspetto difensivo. Per quanto riguarda la fase offensiva, sicuramente abbiamo creato di più rispetto ai padroni di casa, che comunque hanno tenuto bene il campo».Infine, brutti ko per Accademia Calcio Sabina (settima a 25) e Pro Calcio Studentesca (penultima a 1), cadute rispettivamente 8-0 e 0-7 contro Real Monterotondo Scalo (capolista a 42) e Palombara (quarta a 27).