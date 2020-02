UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel corso del weekend si sono giocate le partite della ventesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del sedicesimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (Roma, raggruppamenti B). Come nella scorsa settimana, per le squadre reatine arrivano i tre punti solo nelle ultime due categorie.Sul campo della Boreale Don Orione capolista (55), Cantalice (tredicesima a quota 13) cade 6-0. Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Abbiamo affrontato la squadra migliore del campionato, che merita i suoi risultati soprattutto per la sua completezza in ogni reparto. I miei ragazzi hanno fatto la loro partita, dimostrando di voler provare a fare il meglio possibile».Nonostante la rete di Rosati su calcio di rigore, Rieti (in nona posizione a 26) perde 2-1 contro gli ospiti della Novauto Pro Roma Calcio (quinti a 36). Emiliano Aquilini, tecnico degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari, commenta così il match: «Peccato che la sconfitta sia arrivata al novantesimo a causa di una punizione trasformata dagli avversari. In ogni caso, è stata una sfida combattuta, nella quale forse avremmo meritato qualcosa in più».Tra le mura amiche, la Maglianese supera 3-0 Settebagni. Decisivi i gol di Decarli, Barbasini e Battistelli.Dominio assoluto per Poggio Moiano, che travolge 7-1 la Pro Marcellina. Per i vincitori, doppiette di Ballerini e Fasciolo e gol di Nobili, Villani Thomas e Villani Manuel.Non sbaglia lo Sporting Rieti che, andando a segno due volte con Volpicelli e poi con Iacoboni, batte 3-1 la Cross Roads Calcio.Brutto ko, invece, per il Velinia, liquidato 6-1 in trasferta dalla Don Gaspare Bertoni. L'unica rete degli antrodocani è firmata da Giorgio Del Sole.Di fronte al proprio pubblico, Passo Corese batte 4-2 la Spes Montesacro grazie alla doppietta di Irimia e ai gol di Silvestri e Granieri. «Abbiamo disputato un'ottima gara - dichiara il tecnico dei bianconeri, Christian Tranquilli - Abbiamo mantenuto sempre un ritmo alto, non facendo mancare la grinta e la determinazione. Complimenti a tutti i ragazzi e testa alla prossima sfida».Successo casalingo pure per Cantalice, che surclassa 7-0 il Real Palombara. Determinanti le cinque reti di Faraglia, il gol di Dionisi e la gran rete da quasi centrocampo di Saburri.Emanuele Silvi, mister dei biancorossi: «Ottima prestazione dei ragazzi. Complimenti a tutti, in particolare a Cenciarelli per il carattere dimostrato durante tutto il match».Vince anche l'Accademia Calcio Sabina, travolgendo 14-1 la Brictense. A segno D'Abbondanza (5), Petrucci (4), Colafigli (2), Di Bartolo, Ferro Lippi e Grizi.Nella tana del Comunale Montorio Romano, lo Sporting Rieti vince 3-1 con i gol di D'Antonio (2) e Cavalli.Ko per Pro Calcio Studentesca e Poggio Mirteto, battute rispettivamente 3-0 e 1-0 da Grifo Academy e Palombara.