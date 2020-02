UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

RIETI - Durante il fine settimana si sono concluse le sfide della diciannovesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del quindicesimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (Roma - raggruppamenti B). Per le squadre reatine, arrivano i tre punti solo nelle ultime due categorie.Tra le mura amiche, nonostante le reti di Ceccarelli e Bonifazi, Cantalice (tredicesimo a 13) cade 3-2 contro la Libertas Centocelle (nona a 26). Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Rimasti in vantaggio 2-1 fino a cinque minuti dal termine, sfortunatamente abbiamo subito la rimonta avversaria. Mi dispiace per questo risultato soprattutto perché si trattava di una sfida salvezza alla nostra portata. Inoltre, sono deluso dalla scelta della Federazione di aver inviato un arbitro molto inesperto in un match di livello regionale. È chiaro, tuttavia, che non abbiamo perso a causa del direttore di gara, ma per una serie di errori su cui stiamo lavorando da tempo».Nella tana dell'Atletico Torrenova (secondo a 43), Rieti (nona a 26) viene superata 3-0. Emiliano Aquilini, mister degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari, commenta così la partita: «Con molte defezioni, abbiamo giocato comunque una buona partita. Abbiamo affrontato un avversario ostico. Testa al prossimo match».Successo casalingo per il Velinia (18), che batte 5-1 il Circolo Sportivo Italia (3). Determinanti la doppietta di Del Sole e i gol di Antonini, Gentili e Melaragni.Risultato positivo pure per Poggio Moiano (30), che, grazie alla tripletta di Fasciolo, alla doppietta di Villani Thomas e alla rete di Villani Manuel, travolge 6-0 in trasferta Settebagni (10).Sorride la Maglianese (28), vincitrice 2-3 contro la Cross Roads Calcio (21). Per i sabini, doppietta di Cambone e gol di Barionovi. Marco Mollica, mister della squadra ospite: «Partita mai in discussione, nonostante il risultato. Sul 3-0 per noi, dopo tante occasioni non sfruttate, i miei ragazzi hanno staccato la spina e non hanno più ragionato, poi nei minuti finali un gol dopo mille rimpalli in area e un' invenzione clamorosa del direttore di gara, che ha dato un rigore che ha lasciato perplessi anche gli avversari, hanno rischiato di rovinare la sfida».Uno Sporting Rieti (33) travolgente surclassa 8-1 l'Atletico Football Club (0). Per la formazione di casa,poker di Volpicelli e reti di Pizzoli, Perotti, Cosentini e Iacoboni.Di fronte al proprio pubblico, Cantalice (29) batte 3-0 la Pro Calcio Studentesca (2) grazie ai gol di Attore, Viggiano e Cenciarelli. Emanuele Silvi, tecnico dei biancorossi: «Buona prestazione su un campo pesante. Complimenti ai ragazzi per la grinta dimostrata durante i novanta minuti».Bene anche l'Accademia Calcio Sabina (22), che vince 5-2 contro il Comunale Montorio Romano (12). Decidono le reti di Di Bartolo (4) e Petrucci.Nella tana del Real Palombara (0), lo Sporting Rieti (22) si impone 5-0. A segno Rossi (2), Conti, Iachetti e Ostella.Nonostante i gol di Maurizi e Granieri, Passo Corese (24) viene travolto 9-2 dal Real Monterotondo Scalo (capolista a 39).Infine, ko anche per Poggio Mirteto (16), superato 1-0 dalla Grifo Academy (29).