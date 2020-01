UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

RIETI - Nel weekend è calato il sipario sulla sedicesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B), in cui sorridono sia Cantalice sia Rieti. Riguardo, invece, i tornei Under 15 e Under 14 provinciali, nei quali le squadre torneranno in campo nel weekend dell'8-9 febbraio per il quattordicesimo turno, lo Sporting Rieti ha giocato due recuperi.Nella sfida salvezza in casa del Real Monterotondo Scalo (8), Cantalice si impone 2-1 grazie ai gol di Ceccarelli e Taddei. I biancorossi salgono così a 13 punti, collocandosi in tredicesima posizione. Renato De Dominicis, mister dei vincitori: «Abbiamo disputato sicuramente una buona partita. Nel primo tempo, dopo aver creato un paio di occasioni, siamo passati presto in vantaggio. Nella ripresa abbiamo continuato ad attaccare, ma non abbiamo concretizzato, subendo il pareggio su calcio di punizione. Nonostante ciò, i ragazzi sono stati bravi a cercare la vittoria e, dopo aver colpito una traversa, sono riusciti a trovare il gol che ci ha permesso di ottenere tre punti importantissimi».Tra le mura amiche, Rieti batte 4-3 il Real Testaccio (dodicesimo a 15). Per gli amarantocelesti, noni a 24 punti, tripletta di Cervelli e gran gol su calcio di punizione per Palombi. Emiliano Aquilini, tecnico dei padroni di casa insieme a Piero Lunari, commenta così la gara: «Nonostante la vittoria, non abbiamo giocato una buona partita. In ogni caso, il carattere non è mancato e sono contento per i tre gol di Cervelli, che da un po' mancava all'appuntamento con la rete, e per il gran tiro di Palombi, che ci ha permesso di guadagnare altri tre punti. Entrambi entravano dalla panchina, per cui sono felice anche per il fatto che i cambi di mister Lunari abbiano funzionato».Nel match di recupero della decima giornata, lo Sporting Rieti cade 3-0 in casa contro la Spes Montesacro capolista (36 punti). I reatini rimangono a quota 27, continuando a condividere terza posizione e punteggio con Poggio Moiano.Nella sfida di recupero in casa della Brictense (terzultima a 6), lo Sporting Rieti (ottavo a 16) stravince 7-0. Per la squadra ospite, doppiette di Rossi e D'Antonio e gol di Severoni, Prosperi e Marsili.