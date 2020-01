UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

Classifica

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel weekend si sono giocate le sfide della quattordicesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del dodicesimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (Roma, raggruppamenti B). Fine settimana ricco di gol e risultati interessanti.Tra le mura amiche, grazie al gol di Ceccarelli, Cantalice (10 punti) batte 1-0 il Cesano (8), diretto concorrente dei reatini per la salvezza. Renato De Dominicis, tecnico dei vincitori: «Faccio i complimenti ai ragazzi per la determinazione mostrata in campo. Continuiamo a inseguire l'obiettivo salvezza, cercando di vincere anche con squadre che, in classifica, sono più in alto rispetto a noi».Nonostante la doppietta di Savelloni e la rete di Durastanti, Rieti (ottavo a 21) cade 5-3 sul campo dell'Athletic Soccer Academy (in quarta posizione a 27). Emiliano Aquilini, mister degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari, commenta così la partita: «Dopo un brutto primo tempo in cui abbiamo subito tre gol, nella ripresa abbiamo cambiato totalmente carattere, giocando un buon calcio. Sul 4-3, tuttavia, abbiamo incassato la quinta rete che ci ha tagliato le gambe. Nella prossima sfida dovremo ripartire dall'atteggiamento positivo avuto in questo weekend nella seconda frazione».Mille emozioni nella gara tra Maglianese (quinta a 22) e Poggio Moiano (quarto a 24), in cui alla fine i padroni di casa si impongono per 3-2. Da una parte gol di Battistelli, Cambone e Barionovi, dall'altra reti di Villani Thomas e Ababei. Marco Mollica, allenatore dei vincitori: «Una bella partita, combattuta fino all'ultimo secondo. Al termine del primo tempo perdevamo immeritatamente per 1 a 0: infatti, pur gestendo noi il gioco, dopo aver sprecato tre palle gol, di cui 2 clamorose davanti al portiere, gli avversari sono passati in vantaggio. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, Poggio Moiano ha raddoppiato e da lì, effettuata qualche correzione tattica, abbiamo fatto di tutto per cambiare le sorti del match e ci siamo riusciti. Faccio i complimenti agli avversari, squadra forte e dotata di un attaccante che, anche per merito della squadra, fa la differenza».Sconfitta casalinga per lo Sporting Rieti (terzo a 27), superato 3-2 dalla Don Gaspare Bertoni (seconda a 30 punti, condivisi con la capolista Spes Montesacro). Ai reatini non bastano Labartino e Salmi.Ko di fronte al proprio pubblico anche per il Velinia (15), battuto 2-1 da Palombara (16). Inutile il gol di Melaragni. Simone Marchetti, mister degli antrodocani: «Prestazione che deve far riflettere. Congratulazioni agli avversari».Un Poggio Mirteto travolgente liquida 6-1 gli ospiti del Real Palombara. Determinanti le doppiette di Rocci e Perilli e le reti di Chini e Broccoletti.Può sorridere anche Passo Corese, corsaro 3-2 sul campo del Fiano Romano. Per i bianconeri, gol di Simonetti, Maurizi e Reali. Christian Tranquilli, allenatore dei vincitori: «Nonostante il successo, non sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Dopo un buon inizio, i ragazzi hanno perso lucidità, subendo prima il pareggio e poi la rimonta avversaria. Fortunatamente, verso la fine, ci siamo risvegliati, riuscendo anche a portare a casa i tre punti. Ora è tempo di pensare all'importante match del weekend contro l'Accademia Calcio Sabina».Proprio l'Accademia Calcio Sabina, a segno solamente con Gerini, viene sconfitta in casa 4-1 da Palombara.Stesso risultato negativo per lo Sporting Rieti nella tana della Spes Montesacro. Il gol della bandiera della squadra ospite è ad opera di Conti.Weekend amaro pure per Cantalice, superato in trasferta 4-0 dal Real Monterotondo Scalo. Emanuele Silvi, mister dei biancorossi: «Abbiamo affrontato un avversario forte, contro cui abbiamo avuto paura di giocare a viso aperto. Complimenti ai vincitori».Infine, tra le mura amiche, la Pro Calcio Studentesca cade 2-0 contro il Comunale Montorio Romano.: Real Monterotondo Scalo 30; Grifo Academy 26; Cantalice 23; Accademia Calcio Sabina 19; Palombara, Passo Corese 18; Poggio Mirteto 16; Sporting Rieti 10; Comunale Montorio Romano 9; Brictense 6; Real Palombara 0; Pro Calcio Studentesca - 1. Spes Montesacro e Fiano Romano sono fuori classifica.