UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminata la pausa natalizia, nel fine settimana si sono giocate le gare della tredicesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e dell'undicesimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (raggruppamenti B). Inizio di 2020 ricco di gol ed emozioni.Ospite del Circolo Canottieri Roma (secondo a 34 punti), Cantalice viene travolto 6-0. I biancorossi rimangono quindi a 7 punti, collocandosi in terzultima posizione. Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Abbiamo affrontato un avversario di livello più alto. Ora ci prepariamo alla sfida salvezza del weekend contro Cesano, che attualmente è un punto sopra di noi».Termina 1-1 il match tra Circolo Canottieri Roma (9) e Rieti (sesto a 21). Per gli amarantocelesti rete di Savelloni. Emiliano Aquilini, allenatore dei reatini insieme a Piero Lunari, commenta così la gara: «Dopo un primo tempo in cui siamo passati in vantaggio, nella ripresa abbiamo subito il gol del pareggio su una disattenzione difensiva. Ora siamo già concentrati per il prossimo impegno».Un Poggio Moiano (quarto a 24) senza freni surclassa 17-0 gli ospiti dell'Atletico Football Club (ultimo a 0). Protagonista indiscusso del match è Villani Thomas, autore di 7 reti che si sommano a quelle di Ballerini (3), Fasciolo (2), Villani Manuel (2), Spugnardi, Guidi e Pokou.Travolgente anche lo Sporting Rieti (secondo a 27), vincitore 11-0 nella tana del Circolo Sportivo Italia (penultimo a 3). Big match per Volpicelli, autore di 7 gol che si aggiungono a quelli di Leonetti (2), Di Battista e Cavalli.Nonostante le reti di Benigni e Barbasini, la Maglianese (quinta a 19) cade 3-2 contro la Don Gaspare Bertoni (terza a 27). Marco Mollica, allenatore dei sabini: «È stata una bella partita. Il risultato è bugiardo».Ospite del Nomentum (10), il Velinia (settimo a 15) viene sconfitto 5-0.Grazie ai gol di Broccoletti (2), Rocci (2) e Chini, Poggio Mirteto (settimo a 13) espugna 5-0 il campo della Pro Calcio Studentesca (-1).Tra le mura amiche, Cantalice (terzo a 23) travolge 7-1 la Brictense (6). A segno Presutti (3), Cenciarelli, Brucchietti, Rinaldi e Picchi. Emanuele Silvi, mister dei vincitori: «Dopo un inizio in salita, i ragazzi hanno avuto una grande reazione, riuscendo a portare a casa una bella vittoria».Successo casalingo pure per Passo Corese (18), che, con i gol di Irimia (3) e Simion, batte 4-0 il Comunale Montorio Romano (6). Christian Tranquilli, allenatore dei bianconeri: «Dopo un primo tempo in cui siamo stati meno aggressivi, nella ripresa abbiamo giocato molto bene, ottenendo un bel risultato. Complimenti ai ragazzi».Ko per lo Sporting Rieti (10), che cade 1-0 contro gli ospiti del Real Monterotondo Scalo (primi a 27), e per l'Accademia Calcio Sabina (19), sconfitta 3-0 in trasferta dalla Grifo Academy (seconda a 23).