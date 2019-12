UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

RIETI – Nello scorso weekend si sono giocate le gare della dodicesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (raggruppamenti B) e del decimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (gironi B). Successi per Rieti, Maglianese, Velinia e Poggio Mirteto.Di fronte al proprio pubblico, Cantalice cade 2-0 contro il Villalba Ocres Moca (22). I biancorossi sono attualmente tredicesimi con 7 punti. Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Abbiamo affrontato una buona squadra, creando diverse occasioni che, però, non siamo riusciti a concretizzare. Il nostro obiettivo resta la salvezza, che continueremo ad inseguire con il massimo impegno».Ancora una vittoria per il Rieti che, grazie ai gol di De Marco e Durastanti, supera 2-0 gli ospiti dell’Atletico Vescovio (terzultimo a 8). Ora gli amarantocelesti sono sesti a quota 20, condividendo il punteggio con la Novauto Pro Roma e la Spes Artiglio. Emiliano Aquilini, mister dei vincitori insieme a Piero Lunari, commenta così la prestazione della sua squadra: «Altri tre punti importanti che ci fanno chiudere alla grande il 2019. Ora l’obiettivo è continuare su questo trend anche per il prossimo anno. Complimenti a tutti i ragazzi».Tra le mura amiche, la Maglianese (quinta a 19) travolge 6-1 il Circolo Sportivo Italia (penultimo a 3). Protagonista assoluto del match è Barionovi, autore di quattro reti che si sommano a quelle di Rinaldi e Cambone.Sorride pure il Velinia (settimo a 15), corsaro 2-1 sul campo dell’Atletico Football Club (ultimo a 0). Per gli antrodocani, gol di Antonini e Melaragni.Sconfitta per Poggio Moiano (quarto a 21) che, nonostante le reti di Ababei e Villani Thomas, viene battuto 4-2 dagli ospiti della Don Gaspare Bertoni (terzi a 24, a pari punteggio con Spes Montesacro e Sporting Rieti, attualmente al primo e al secondo posto).Causa maltempo, rinviata per impraticabilità del campo la sfida per il primato tra le appena citate Sporting Rieti e Spes Montesacro.Termina 1-1 il match tra Accademia Calcio Sabina (quarta a 19) e Cantalice (terza a 20). Da una parte gol di Hasnaoui, dall’altra rete di Cenciarelli. Emanuele Silvi, mister della squadra ospite: «Dopo aver dominato la gara nel primo tempo, nella ripresa abbiamo continuato a gestire con attenzione la sfida, ma, a 5 minuti dalla fine, abbiamo subito il gol del pareggio. Un punto che ci ha lasciato l'amaro in bocca in un weekend in cui avevamo diverse assenze».Sconfitta, invece, per Passo Corese (15): Palombara (15) si impone per 1-0 in trasferta. Christian Tranquilli, allenatore dei bianconeri: «Un ko contro una buona squadra. Nonostante ciò, dispiace per il risultato negativo soprattutto perché gli avversari hanno creato molto poco. Inoltre, va detto che eravamo passati in vantaggio, ma l'arbitro ha annullato la nostra rete per un fuorigioco piuttosto discutibile. Ora ci fermiamo per la pausa natalizia, pronti a ripartire per il weekend dell'Epifania».Nella tana del Comunale Montorio Romano (6), Poggio Mirteto (10) vince 5-1 grazie ai gol di Biccirè, Broccoletti, Duranti, Rinalduzzi e Rocci.Rinviate per impraticabilità del campo Spes Montesacro (fuori classifica) - Pro Calcio Studentesca (-1) e Brictense (6) - Sporting Rieti (7).