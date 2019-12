UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel fine settimana si sono giocate le sfide dell'undicesima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali e del nono turno degli Under 15 e Under 14 provinciali. Anche stavolta le emozioni non sono mancate.Ospite del Tor Sapienza (22), Cantalice (7) cade 2-0. Renato De Dominicis, tecnico degli sconfitti: «Nonostante il ko, i ragazzi stanno crescendo. Abbiamo giocato una buona partita e sono sicuro che presto arriveranno maggiori risultati positivi».Grazie al gol di Rosati, il Rieti (17) batte 1-0 i padroni di casa del Futbolclub (21). Il mister degli amarantocelesti, Emiliano Aquilini, commenta così la gara: «Probabilmente la migliore partita giocata finora. Complimenti alla squadra per la grinta e la determinazione. Ora pensiamo alla prossima sfida».Un Poggio Moiano travolgente (terzo a 21) surclassa 13-1 in trasferta il Circolo Sportivo Italia (3). Protagonista assoluto del match è Thomas Villani, autore di 8 gol che si sommano a quelli di Cutri (2), Villani Manuel, Fasciolo e Ababei.Tre punti pure per il Velinia (12), vincitore 5-1 contro gli ospiti della Pro Marcellina (6). Decisive le reti di Del Sole (2), Antonini, Longhi ed El Magradi.Pesante ko fuori casa per la Maglianese (16) che, nonostante i gol di Barionovi e Benigni, viene travolta 9-2 dalla Spes Montesacro (capolista con 24 punti insieme allo Sporting Rieti che ha osservato il turno di riposo). Marco Mollica, mister dei sabini: «La partita era stata preparata bene, siamo andati in vantaggio per 1 a 0 e la palla girava abbastanza bene. Verso il ventesimo gli avversari hanno pareggiato e da lì è finita la nostra gara, come se ad un tratto fosse andata via la corrente. Abbiamo giocato contro una realtà ben diversa dalla nostra, composta da giocatori bravi e leali. Una società storica con un patron importante che la sta rilanciando, ma con una conduzione tecnica purtroppo caratterizzata da un comportamento che, a mio avviso, non fa bene ai giovani. Dispiace aver perso con sette gol di scarto soltanto per una questione mentale. Una sconfitta con una squadra così forte ci sta, ma non senza quasi aver fatto sudare gli avversari. Servirà da esperienza».Termina 1-1 tra Grifo Academy (20) e Passo Corese (15). Per i bianconeri gol di Silvestri. Christian Tranquilli, mister degli ospiti: «Una bella gara, interpretata con attenzione dai miei ragazzi. Nonostante il pari, sono soddisfatto. Testa alla prossima sfida».Tra le mura amiche, Cantalice (19) supera 6-1 Fiano Romano (fuori classifica) . Determinanti la tripletta di Cenciarelli e i gol di Presutti, Peverato e Brucchietti.Vittoria casalinga anche per Poggio Mirteto (7), che supera 2-0 la Spes Montesacro (fuori classifica) grazie ai gol di Broccoletti e Rinalduzzi. Michele Ciotti, tecnico dei sabini: «Partita praticamente perfetta, congratulazioni a tutti i miei ragazzi».Bene pure l'Accademia Calcio Sabina (18), corsara 4-2 sul campo di uno Sporting Rieti (7) a cui non bastano Conti e Cavalli. Decisivi i gol di Petrucci, Gerini, D'Abbondanza e Conti. Massimo Tascioni, allenatore dei vincitori: «Sono felice per la prestazione dei miei ragazzi, che hanno dimostrato grande pazienza e sicurezza nei propri mezzi contro un avversario molto ben organizzato».Ko per la Pro Calcio Studentesca (-1), battuta 0-3 dal Real Monterotondo Scalo (capolista a 21)