UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

RIETI - Nello scorso fine settimana si sono giocate le gare della decima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e dell'ottavo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (raggruppamenti B). Weekend ricco di gol ed emozioni.Termina 1-1 la sfida tra Cantalice (7 punti) e Fiano Romano (11). Per i padroni di casa rete di Ceccarelli. Renato De Dominicis, mister dei biancorossi: «Abbiamo giocato una buona partita in cui, però, come al solito, abbiamo raccolto meno di ciò che abbiamo creato. Complimenti ai miei ragazzi per l'impegno dimostrato in campo, ma anche agli avversari, in particolare al loro portiere, autore di interventi notevoli».Tra le mura amiche, nonostante il gol di Savelloni, il Rieti (nono a 14) non va oltre l'1-1 contro il Club Olimpico Romano (8). Piero Lunari, mister degli amarantocelesti insieme a Emiliano Aquilini, commenta così il match: «Una buona partita, in cui, dopo essere andati in svantaggio, siamo riusciti a pareggiare con buona personalità. Un punto importante. Testa alla prossima sfida».Ottava vittoria in altrettante gare per lo Sporting Rieti (24), che questa settimana supera 2-0 Palombara (7). Decisive le reti di Volpicelli e Pizzoli.Successo anche per il Velinia (settimo a 9), corsaro 7-3 nella tana del Settebagni (6). Per gli ospiti gol di Antonini (3), Del Sole Giorgio, Del Sole Simone, Melaragni e Paciotti.Primo ko della stagione, invece, per Poggio Moiano (terzo a 18), travolto 5-0 dalla Spes Montesacro (seconda a 21).Turno di riposo osservato dalla Maglianese (quinta a 16)Finisce 2-2 la gara tra Passo Corese (quinto a 14) e Cantalice (al primo posto condiviso con la Grifo Academy a 19). Da una parte segnano Spina e Irimia, dall'altra Saburri e Dionisi. Christian Tranquilli, tecnico dei coresini: «Una partita molto ben giocata, che avremmo anche meritato di vincere. Complimenti ai ragazzi per la personalità dimostrata durante tutta la gara». Commenta il match pure Emanuele Silvi, mister degli ospiti: «Dopo essere partiti con basso ritmo, abbiamo recuperato una sfida che per noi era cominciata male. Ancora una volta sono, però, dispiaciuto per l'arbitraggio inadeguato».Di fronte al proprio pubblico, l'Accademia Calcio Sabina (quarta a 15) surclassa 10-1 gli ospiti del Real Palombara (0). Per i padroni di casa gol di Hasnaoui (3), Petrucci (2), Grizzi, Di Bartolo, Conti, Liturri e Romagnoli.Bene anche lo Sporting Rieti (7), vincitore 3-1 sul campo del Fiano Romano (fuori classifica) grazie alla doppietta di Rossi e alla rete di Conti.Pesanti sconfitte in trasferta, invece, per Poggio Mirteto (7) e Pro Calcio Studentesca (-1), ko rispettivamente 3-0 e 5-0 contro Real Monterotondo Scalo (18) e Brictense (3).