UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE (GIRONE B)

RIETI - Durante lo scorso weekend, si sono giocate le gare della nona giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del settimo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (raggruppamenti B). Il Rieti continua a vincere in un fine settimana convincente anche per altre sei squadre reatine.Sul campo del Futbolclub (terzo a 19), Cantalice cade 1-0. I biancorossi rimangono nelle parti basse della classifica a quota 3 punti. Renato De Dominicis, tecnico dei biancorossi: «Complimenti ai ragazzi per la migliore prestazione dall'inizio della stagione. La squadra sta crescendo e quindi speriamo di far punti nella prossima sfida contro Fiano Romano».Ospite del Tor Lupara (10), il Rieti (a metà classifica con 13 punti) si impone 4-1 grazie alla tripletta di Savelloni e al gol di Cervelli. Emiliano Aquilini, mister degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari, commenta così il match: «Una buona partita, affrontata con il giusto approccio. Congratulazioni ai ragazzi per il secondo successo consecutivo, ma ora dobbiamo rimanere concentrati in vista delle prossime sfide».Approfittando del turno di riposo dei rivali del Poggio Moiano, lo Sporting Rieti supera 4-0 in trasferta il Nomentum e si piazza da solo in vetta a quota 21 punti. Decisive le doppiette di Volpicelli e Leonetti.Tra le mura amiche, il Velinia batte 1-0 la Cross Roads Calcio grazie al gol di Del Sole. Gli antrodocani si collocano ora in nona posizione con 6 punti.Nella tana di Palombara, la Maglianese non va oltre l'1-1. Per i sabini, quarti a 16 punti, gol di Borionovi. Marco Mollica, tecnico degli ospiti: «Buon punto ottenuto fuori casa contro una squadra molto insidiosa».Gli altri risultati: Pro Marcellina - Settebagni 0-1; Circolo Sportivo Italia - Atletico Football Club 2-1; Spes Montesacro - Don Gaspare Bertoni 3-1.Sul campo della Pro Calcio Studentesca (ultima a - 1), un'Accademia Calcio Sabina (quinta a 12) travolgente vince 7-0. A segno Petrucci (2), Malizia (2), Gerini, Montiroli e Di Bartolo.Tra le mura amiche, Cantalice batte 6-5 Palombara (sesta a 9) e mantiene la vetta solitaria a quota 18. I gol della squadra reatina sono realizzati da Brucchietti (2), Dionisi, Cenciarelli e Presutti. Emanuele Silvi, mister dei vincitori: «Dopo aver segnato il 6-2, ci siamo distratti troppo. Tuttavia, alla fine abbiamo trovato tre punti molto importanti in vista delle prossime sfide».Successo casalingo anche per Poggio Mirteto (ottavo a 7), che supera 5-2 la Brictense (0) grazie al poker di Broccoletti e al gol di De Santis.Bene pure Passo Corese (quarto a 13), corsaro 2-1 sul campo dello Sporting Rieti (settimo a 7). Determinanti le reti di Granieri e Irimia. Christian Tranquilli, allenatore dei coresini: «Ottima gara da parte dei ragazzi, forse la migliore dall'inizio della stagione. Abbiamo affrontato un buon avversario e quindi complimenti ad entrambe le squadre».