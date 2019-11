UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

RIETI – Nello scorso fine settimana si sono giocate le sfide della settima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del quinto turno degli Under 15 e Under 14 provinciali (raggruppamenti B). Risultati positivi per diverse reatine in un weekend ricco di emozioni.Torna a sorridere Cantalice (6 punti), vincitore 4-1 contro gli ospiti della Grifo Academy (0). Decidono la tripletta di Ceccarelli e il gol di Rosati. Renato De Dominicis, tecnico dei biancorossi: «Complimenti ai ragazzi per la buona partita. Dopo aver subito la rete dello svantaggio su calcio di rigore, abbiamo subito reagito, trovando con carattere il pareggio. Nella ripresa la squadra ha giocato con maggiore tranquillità, riuscendo a segnare tre gol e mostrandosi pericolosa in numerose occasioni. Ora dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla prossima sfida in casa della Spes Artiglio».Sconfitta in trasferta per il Rieti, superato 2-1 dalla Spes Artiglio. Gli amarantocelesti si collocano ora in undicesima posizione a 7 punti, mentre gli avversari salgono a quota 13, a -5 dalla vetta occupata dal Css Tivoli. Emiliano Aquilini, mister dei reatini insieme a Piero Lunari, commenta così il match: «Siamo partiti bene, ma nella ripresa abbiamo subito la rimonta della squadra romana. Ancora una volta siamo stati puniti da un brutto calo di concentrazione, perdendo un’altra opportunità per fare punti. Nonostante ciò, sono fiducioso che nelle prossime gare i risultati miglioreranno. Lavoreremo affinché questa speranza diventi realtà».Quinta vittoria in cinque partite e punteggio pieno per Poggio Moiano e Sporting Rieti. La prima batte 3-0 i padroni di casa del Nomentum grazie alla doppietta di Villani Thomas e alla rete di Villani Manuel, mentre la seconda, trascinata dai gol di Salmi (2) e Volpicelli, si impone per 3-1 sul campo della Pro Marcellina.Successo pure per la Maglianese, corsara 2-0 nella tana del Velinia. Determinanti le reti di Barbasini e Battistelli.Palombara – Don Gaspare Bertoni 0-2; Settebagni – Cross Roads Calcio 1-3; Spes Montesacro – Atletico Football Club 15-0. Turno di riposo osservato dal Circolo Sportivo Italia.Poggio Moiano, Don Gaspare Bertoni, Sporting Rieti 15; Spes Montesacro, Maglianese 12; Palombara, Cross Roads Calcio 6; Nomentum, Velinia, Pro Marcellina 3; Circolo Sportivo Italia, Atletico Football Club, Settebagni 0.Cinquina di vittorie anche per Cantalice, che travolge 4-1 gli ospiti del Comunale Montorio Romano grazie alla tripletta di Faraglia e al gol di Brucchietti. Eusebio Dionisi, direttore generale dei reatini: «Archiviamo un bellissimo fine settimana in cui tutte le squadre del nostro settore giovanile hanno trovato il successo. Continuiamo così, consapevoli che la strada da percorrere è lunga e tortuosa».Tre punti anche per Passo Corese, vincitore 2-1 in casa della Pro Calcio Studentesca. Decisiva la doppietta di Irimia. Christian Tranquilli, allenatore dei coresini: «Si è trattato di una gara che abbiamo condotto dall’inizio alla fine. Nonostante il risultato positivo, abbiamo sprecato parecchie occasioni da rete e abbiamo rischiato che gli avversari trovassero il pareggio. Sono, quindi, sicuramente contento per la vittoria, ma sono convinto che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare su diversi aspetti. Testa alla prossima partita contro il Real Palombara».Il gol di Broccoletti non evita al Poggio Mirteto l’1-1 casalingo contro Fiano Romano. Stesso risultato per lo Sporting Rieti, a segno con Rossi nella sfida contro gli ospiti della Grifo Academy.Brutto ko, infine, per l’Accademia Calcio Sabina, travolta 5-1 dalla Spes Montesacro.Real Palombara – Palombara 1-10; Real Monterotondo Scalo – Brictense 14-0.Cantalice 15; Real Monterotondo Scalo 12; Grifo Academy 10; Sporting Rieti, Passo Corese 7; Accademia Calcio Sabina, Comunale Montorio Romano, Palombara 6; Poggio Mirteto 4; Brictense, Real Palombara 0; Pro Calcio Studentesca -1. Spes Montesacro e Fiano Romano sono fuori classifica.