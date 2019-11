UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – In archivio la sesta giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e il quarto turno degli Under 15 e Under 14 provinciali romani (raggruppamenti B). Un successo e una sconfitta per Cantalice, travolgenti Sporting Rieti, Poggio Moiano e Maglianese.Continua il periodo nero per Cantalice, travolto 5-1 sul campo dell’Athletic Soccer Academy. L’unico gol dei reatini, che rimangono a 3 punti, è realizzato da Ceccarelli. Gli avversari salgono, invece, a quota 7, a -11 dalla vetta occupata da Boreale Don Orione e Circolo Canottieri Roma.Tra le mura amiche, il Rieti (7) pareggia 2-2 contro l’Eretum Monterotondo (6). Per la squadra di casa reti di Zilianti e D’Angeli. Piero Lunari, tecnico degli amarantocelesti insieme a Emiliano Aquilini, commenta così il match: «Abbiamo cominciato la gara alla grande, andando presto sul 2-0. Nella seconda frazione, a causa di due disattenzioni difensive, abbiamo subito il pareggio. Peccato per diverse occasioni sprecate, ma ora dobbiamo solo pensare alla prossima sfida contro la Spes Artiglio».Ottimo successo casalingo per lo Sporting Rieti, che supera 7-0 Settebagni. Decidono la tripletta di Volpicelli e i gol di Leonetti, Severoni, Chmielik e Iacoboni. Per la formazione reatina si tratta del quarto successo in quattro partite.Tre punti meritati anche per Poggio Moiano, a punteggio pieno dopo la vittoria per 9-2 contro gli ospiti del Velinia. Prestazione superlativa per Thomas Villani, autore di 6 reti. Insieme a lui, gol di Fasciolo, Sciarpelletti e Manuel Villani. Per la squadra avversaria segnano, invece, Del Sole e Melaragni.Risultato molto positivo pure per la Maglianese che, di fronte al proprio pubblico, si impone 8-0 sulla Pro Marcellina. Determinanti le doppiette di Rinaldi, Benigni e Cambone e le reti di Battistelli e Barbasini.Atletico Football Club – Cross Roads Calcio 0-5; Circolo Sportivo Italia – Palombara 0-9; Don Gaspare Bertoni – Nomentum 3-0. Turno di riposo osservato dalla Spes Montesacro.Poggio Moiano, Don Gaspare Bertoni, Sporting Rieti 12; Spes Montesacro, Maglianese 9; Palombara 6; Nomentum, Cross Roads Calcio, Velinia, Pro Marcellina 3; Atletico Football Club, Circolo Sportivo Italia, Settebagni 0.Un Cantalice inarrestabile (capolista a 12 insieme al Real Monterotondo Scalo) surclassa 9-0 gli ospiti dello Sporting Rieti (6). Escludendo un autogol, le reti dei biancorossi sono realizzate da Peverato (2), Cenciarelli (2), Faraglia (2), Presutti e Brucchietti. Emanuele Silvi, mister dei padroni di casa: «Abbiamo gestito la gara dall’inizio alla fine, giocando in maniera molto fluida. Tutti i ragazzi sono potuti entrare in campo e divertirsi. Complimenti a tutta la squadra e, in particolare, al mio portiere, che ha anche parato un calcio di rigore a favore degli avversari, che, nonostante i tanti gol subiti, hanno dimostrato di essere un buon gruppo».Termina 2-2 il derby sabino tra Passo Corese (4) e Poggio Mirteto (4). Da una parte gol di Broccoletti e Biccirè, dall’altra reti di Maurizi e Irimia. Christian Tranquilli, tecnico dei coresini: «Una buona partita tra due squadre che si equivalgono. Dopo aver subito il gol dello svantaggio per due volte, siamo riusciti ad acciuffare il pareggio, che è un risultato che ci teniamo comunque stretto. Ora abbiamo gli occhi puntati sulla prossima gara contro la Pro Calcio Studentesca». Commenta la sfida anche Michele Ciotti, allenatore dei mirtensi: «Abbiamo ottenuto un punto che non ci soddisfa. Siamo passati due volte in vantaggio, ma non siamo riusciti a gestirlo. Per quanto visto in campo, il pareggio è il risultato più giusto. Complimenti ai giocatori di entrambe le squadre per la correttezza dimostrata in campo».Ko per Accademia Calcio Sabina (9) e Pro Calcio Studentesca (-1). La prima cade 3-0 contro gli ospiti del Real Monterotondo Scalo, mentre la seconda viene sconfitta 5-0 nella tana del Palombara (3).