UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

Gli altri risultati

La classifica

UNDER 14 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nello scorso weekend si sono giocate le sfide della quinta giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del terzo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali romani (raggruppamenti B). Una vittoria e una sconfitta per Cantalice, successi per altre cinque reatine.Brutto ko casalingo per Cantalice (3 punti), travolto 7-0 dalla capolista Boreale Don Orione (15). Renato De Dominicis, tecnico dei biancorossi: «Gli avversari hanno meritato ampiamente la vittoria. Nonostante la goleada subita, non dobbiamo disunirci e puntare a dare il massimo per raggiungere la salvezza».Weekend negativo anche per il Rieti (6), battuto 2-0 dagli ospiti della Novauto Pro Roma, che, con 12 punti, condividono la vetta insieme a Campus Eur e Ccs Tivoli. Emiliano Aquilini, allenatore degli amarantocelesti insieme a Piero Lunari, commenta così il match: «Non abbiamo affrontato la sfida con il giusto carattere, scendendo in campo con scarsa motivazione. Dobbiamo archiviare subito questa partita, tenendo presente che, dalla prossima, non dovranno mancare grinta e determinazione».Ottima vittoria per Poggio Moiano, corsaro 8-0 sul campo della Pro Marcellina. I gol degli ospiti sono realizzati da Villani Thomas (5), Ballerini (2) e Ababei.Non sbaglia nemmeno la Maglianese, vincitrice 5-1 in casa del Settebagni. Decisive le reti di Cambone (2), Benigni (2) e Battistelli.Risultato positivo pure per lo Sporting Rieti, che si impone per 4-3 nella tana della Cross Roads Calcio. Per i reatini gol di Salmi, Iacoboni, Leonetti e Volpicelli.Fine settimana da dimenticare per il Velinia, sconfitto 6-0 dagli ospiti della Don Gaspare Bertoni. Simone Marchetti, mister degli antrodocani: «È andato tutto male, a partire dall'approccio alla partita. Ora siamo concentrati sulla prossima sfida in cui proveremo a fare meglio».: Nomentum - Circolo Sportivo Italia 3-1; Palombara - Spes Montesacro 1-2. Turno di riposo osservato dall'Atletico Football Club.: Spes Montesacro, Poggio Moiano, Don Gaspare Bertoni, Sporting Rieti 9; Maglianese 6; Palombara, Nomentum, Velinia, Pro Marcellina 3; Atletico Football Club, Cross Roads Calcio, Circolo Sportivo Italia, Settebagni 0.Un Cantalice travolgente (a punteggio pieno, a quota 9) surclassa in trasferta 14-3 il Real Palombara (0). Per la squadra ospite reti di Faraglia (5), Brucchietti (2), Cenciarelli (2), Picchi, Peverato (2), Saburri e Presutti. Emanuele Silvi, tecnico dei reatini: «Abbiamo giocato una grande partita. Tutti i ragazzi sono potuti entrare in campo e divertirsi. Complimenti a tutti per la grinta».Tra le mura amiche, Poggio Mirteto (3) batte 1-0 Palombara (0) grazie al gol di Broccoletti.Ospite della Brictense (0), Accademia Calcio Sabina (9) vince 2-0. Decide la doppietta di Gerini.Sconfitte per Pro Calcio Studentesca (-1) e Passo Corese (3). La prima cade in casa 3-0 contro la Grifo Academy (6), mentre la seconda viene superata in trasferta 4-0 dalla Spes Montesacro (fuori classifica).Non si è giocata per impraticabilità del campo la sfida tra Sporting Rieti (3) e Comunale Montorio Romano (3).