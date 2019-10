UNDER 15 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 15 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica

UNDER 14 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nello scorso fine settimana si sono giocate le sfide della quarta giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e del secondo turno degli Under 15 e Under 14 provinciali romani (raggruppamenti B). Weekend ricco di gol in ogni categoria.Ospite della Libertas Centocelle (9 punti), Cantalice (3) cade 3-1. L’unica rete dei reatini è ad opera di Maioli. Renato De Dominicis, mister degli sconfitti: «Si è trattato di una partita equilibrata, nella quale non abbiamo saputo sfruttare le diverse occasioni create. Gli avversari sono stati più concreti e ci hanno punito. Ora è tempo di pensare alla prossima sfida».Tra le mura amiche, un Poggio Moiano inarrestabile travolge 11-0 Settebagni. I gol dei reatini sono realizzati da Villani Thomas (5), Fasciolo (2), Nobili (2), Ababei e Villani Manuel.Grande successo anche per lo Sporting Rieti, corsaro con il risultato di 8-0 sul campo dell’Atletico Football Club. A segno Volpicelli (2), Severoni (2), Iacoboni, Leonetti, Labartino e Di Battista.Nella tana del Circolo Sportivo Italia, il Velinia si impone 4-1 grazie alla tripletta di Del Sole e al gol di Melaragni. Simone Marchetti, tecnico degli antrodocani: «Complimenti ai ragazzi, che hanno riscattato la brutta sconfitta della scorsa settimana. Ciascuno di loro si sta impegnando molto negli allenamenti e sono felice che la loro determinazione abbia già dato un po’ dei suoi frutti. Dobbiamo, però, ricordarci che non abbiamo ancora fatto nulla. Testa bassa e lavorare».Weekend positivo pure per la Maglianese, vincitrice 1-0 contro gli ospiti della Cross Roads Calcio grazie alla rete di Benigni su calcio di rigore. Marco Mollica, tecnico dei sabini: «Abbiamo giocato un bel match, creando numerose occasioni. Ci è anche stato annullato un gol per fuorigioco assolutamente inesistente. Per onor di cronaca, i nostri avversari hanno colpito, con un tiro dal limite dell’area, la parte alta della traversa. Faccio i complimenti al mister ai dirigenti e a tutta la squadra avversaria, per l’educazione e la professionalità mostrata. Complimenti anche all’arbitro per la conduzione della gara: ha mostrato una competenza fuori dal normale».Spes Montesacro – Nomentum 14-0Don Gaspare Bertoni – Pro Calcio Marcellina 11-0Spes Montesacro, Don Gaspare Bertoni, Poggio Moiano, Sporting Rieti 6Palombara, Maglianese, Velinia, Pro Marcellina 3Nomentum, Cross Roads Calcio, Circolo Sportivo Italia, Settebagni, Atletico Football Club 0Di fronte al proprio pubblico, il Rieti (6) cade 2-0 contro l’Atletico Torrenova (9). Piero Lunari, tecnico degli amarantocelesti insieme ad Emiliano Aquilini, commenta così il match: «Abbiamo subito il primo gol su una disattenzione difensiva, mentre il secondo è arrivato grazie ad un gran gesto tecnico di un giocatore avversario. Nonostante ciò, l’atteggiamento dei ragazzi è stato positivo e siamo pronti per ripartire al meglio nelle prossime gare».Vittoria convincente in trasferta per l’Accademia Calcio Sabina (6): gli avversari del Comunale Montorio Romano (3) vengono sconfitti 4-0 sotto i colpi di Petrucci, Ferro, D’Abbondanza e Liturri.Non sbaglia nemmeno lo Sporting Rieti (3), vittorioso 5-0 contro gli ospiti del Real Palombara (0) grazie alle reti di Rossi (2), Lucentini, Prosperi e Conti.Cantalice (6) batte a tavolino 3-0 la Pro Calcio Studentesca (0) che non si presenta alla sfida.Pesanti k.o per Poggio Mirteto (0) e Passo Corese (3), travolti rispettivamente 4-0 dalla Grifo Academy (3) e 7-0 dal Real Monterotondo Scalo (6).