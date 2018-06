di Christian Diociaiuti

RIETI – I Giovanissimi Elite del Rieti, allenati da Giuseppe Marella, hanno vinto il Torneo Bertoldi di Acquasparta. Dopo una straordinaria cavalcata nella manifestazione, decide l’1-0 di Mostarda nella finalissima contro Bosico.



SODDISFATTI

«I ragazzi – dice il tecnico Giuseppe Marella - hanno meritato questo risultato, frutto di 5 vittorie su cinque partite, 37 gol fatti e solo 1 subito, Simone Mostarda capocannoniere del torneo. Il gruppo, nonostante l'esito negativo dello spareggio-salvezza di un mese fa, si è ritrovato ancora più unito e ha lottato, dimostrando voglia di continuare a crescere e migliorare, mettendo in campo buone doti tecniche e conoscenze tattiche. È stato per noi l'ultimo impegno ufficiale: ringrazio di cuore i miei collaboratori, in primo luogo Roberto Aguzzi accompagnatore prezioso, Erica Miluzzi preparatore atletico, Lorenzo Zilianti preparatore dei portieri. Un ringraziamento al custode Mattia Cardini, sempre disponibile e ai genitori dei ragazzi, sempre presenti che hanno organizzato una festicciola finale».



LA ROSA

Marco Cingolani, Damiano Tulli, Mattia Aguzzi, Jacopo Battisti, Leonardo Bonifazi, Bruno Creazzo, Abel Di Ferdinando, Alessandro Dos Santos, Daniele Duina, Giuseppe Falilò, Paolo Granieri, Leonrado Grossi, Samuele Gunnella, Simone Leonardi, Pietro Melfi, Mattia Mostarda, Simone Mostarda, Emanuele Nobile, Marco polidori, Matteo Sugamosto, Diego Tulli.

