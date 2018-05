di Christian Diociaiuti

RISULTATI E MARCATORI, XIII DI RITORNO

CLASSIFICA

GIOVANISSIMI FASCIA B

RIETI – La Valle del Tevere festeggia all’ultimo turno la vittoria del campionato. Lotta serrata con le inseguitrici, ma alla fine la spunta la squadra di Tommaso Cingolani.Brinda la Valle del Tevere di mister Tommaso Cingolani, a casa della Studentesca: «Sotto di un gol dopo 10 minuti, grande reazione: due gol primo tempo. Poi ripresa dominata fino alla fine. Complimenti a tutti i ragazzi per il grande campionato finito imbattuti». Finisce così, la stagione con il trionfo sportivo dei Giovanissimi 2003 di Forano, che chiudono imbattuti con 20 vittorie e 4 pareggi la stagione 2017/18 con la miglior difesa del torneo: solo 11 gol al passivo grazie alle parate di Rinalduzzi e al pacchetto arretrato composto dal capitano Natalizi ma anche Hosu , Lacatusu, Negoita. L’ultimo match alla Pro Calcio Studentesca lo hanno deciso le doppiette dei soliti bomber, Rosini e Antonini (entrambi a 26 reti stagionali) e la rete del forte centrocampista Giovannelli (leader della linea centrale, ri nforzata dall’innesto di Thau, classe 2004). “Un plauso a tutte le compagini del girone con i complimenti al Cantalice, l’unica squadra che non siamo riusciti a battere sul campo e che forse avrebbe meritato una classifica diversa a fine stagione” dicono da Forano.Il tecnico della Studentesca, Claudio Mariani: «Nel primo tempo siamo stati molto bravi. Andati in vantaggio, abbiamo fatto soffrire la capolista chiudendo tutte le loro iniziative. Verso la fine del primo tempo sono riusciti a pareggiare con un bel colpo di testa: mentre pensavamo di finire il primo tempo sul risultato di 1-1, l’arbitro s’è dimenticato di vedere l’orologio facendoci giocare ancora 5 minuti. La Valle del Tevere, così, con un gol fortunoso, si è portata in vantaggio. Appena iniziato secondo tempo, Marco Nobile lanciato a rete è stato atterrato: fallo da ultimo uomo, punizione al limite senza espulsione. Un episodio che poteva cambiare la partita. Subito dopo gli avversari hanno trovato il terzo e gol e al quel punto la mia squadra ha mollato anche perché avevamo speso molto. Complimenti alla Valle del Tevere per la vittoria del campionato».Cittaducale vince largamente sul Poggio Moiano. Il tecnico del Cittaducale: «Abbiamo concluso nel migliore dei modi questo campionato. I nostri avversari si sono presentati in 10, cosa che ha facilitato il compito. Con il rigore trasformato dal nostro portiere Perazzoli, arriviamo a 17 Marcatori stagionali su 17 tesserati, motivo di orgoglio personale. Chiudiamo al terzo posto con qualche rammarico».Valanga di gol nell’ultima uscita per il Cantalice sul Quintilianum. Stefano Lotto (allenatore Cantalice): «Abbiamo chiuso il campionato con un altra buona prestazione, ringrazio la società e tutti i ragazzi per questa stagione!».Successo dello Sporting Rieti sul Velinia. Giacomini, allenatore degli antrodocani. «Ultima partita giocata discretamente, sicuramente molto meglio delle ultime prestazioni. I ragazzi hanno chiuso questa esperienza nel migliore dei modi, dimostrando di conoscere concetti fondamentali nel gioco di squadra sempre con difficoltà nell'applicarle: le altre squadre si sono tutte dimostrate migliori dal punto di vista fisico ma proprio per questo i ragazzi meritano tutti i miei complimenti».Il recupero Poggio Nativo-Sport Selci rinviato nuovamente alla fine del primo tempo per impraticabilità del campoQuintilianum-Cantalice 0-9: 3 Valentini, 2 Fagiolo, 2 Tavani, Ippoliti, RaganellaLa Sabina-Casali Poggio Nativo 0-4Cittaducale-Poggio Moiano 9-1: 3 Kume, 2 D'Amelia, Lorenzoni, Tempesta, Perazzoli. BattilocchiSelci-Salto Cicolano 8-1: 4 Ramazzotti, Capogrossi, Polioni, Fanciulli, BernocchiVelinia-Sporting Rieti 0-1: SantarelliStudentesca-Valle del Tevere 1-6: Yusuf (S), 2 Rosini, 2 Antonini, Giovannelli (V)Riposa MaglianeseValle del Tevere 64Selci* 59Cittaducale 58Cantalice 56Sporting 50Casali Poggio Nativo* e Maglianese 30Studentesca 27Poggio Moiano 23La Sabina 22Velinia 19Salto Cicolano 13Quintilianum 0* una gara da recuperarePasso Corese fa 2 a 2 (tosti marino) contro Acquacetosa mentre i Giovanissimi fascia B dello Sporting hanno perso 3-1 (Francesco Battisti per i reatini), sul campo della Brictense.