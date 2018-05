di Christian Diociaiuti

RISULTATI E MARCATORI XII GIORNATA DI RITORNO

CLASSIFICA

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B ROMA

RIETI – L’ultima giornata dei Giovanissimi provinciali sarà decisiva. La Valle del Tevere deve vincere, anche se il Selci primo inseguitore deve recuperare una gara, rinviata per maltempo.Intanto i ragazzi di Cingolani vincono il big match con Cittaducale: «Partita giocata bene dai nostri 18 leoni. Grande bella partita, dal primo all'ultimo minuto: complimenti agli avversari» dice il tecnico. Una bella prestazione per la compagine di Forano nello scontro diretto contro Cittaducale. Successo che dà serenità al gruppo di Forano per l’ultima tappa di campionato contro la Studentesca, dopo un cammino con 19 vittorie e 4 pareggi. «Numeri impressionanti che permettono di vedere prossimo il traguardo del successo e di riportare a casa il titolo regionale» dicono da Forano.Il tecnico del Cittaducale, Faraglia, analizza così il match: «Partita che fotografa la nostra stagione. Pronti via, abbiamo avuto la supremazia per 20 minuti creando diverse occasioni, fallendo 3 gol da posizione più che invitante. In queste partite il cinismo è parte fondamentale soprattutto se giochi contro la prima della classe. Subito il primo gol da calcio di rigore netto, con l’azione viziata da un fallo sul nostro capitano non sanzionata dall'arbitro nonostante l'ammissione del tutor a bordo campo, abbiamo avuto i soliti 10 minuti di blackout nei quali i nostri avversari hanno raddoppiato con una bella azione corale. Nel secondo tempo siamo passati ad un modulo più sbilanciato in avanti cercando di riaprire il match, ma la poca convinzione di qualche elemento non ha reso possibile la rimonta. Il terzo gol in contropiede ha chiuso l'incontro. In conclusione volevo ringraziare mister Mollica della Maglianese per le belle parole della settimana scorsa, che ci hanno permesso di ottenere i 2 cartellini verdi del fair play».Pareggia il Velinia col Salto Cicolano, Giacomini: «Ancora una brutta partita che si farà ricordare solo per gli errori commessi. I ragazzi sono distratti da altri impegni e il gioco di squadra ne risente tantissimo. Per noi questo è deleterio e tutto diventa molto più difficile».La Maglianese fa 1 a 1 contro la Studentesca. Mollica: «Peccato per i due pali e una traversa presi. Da sottolineare la grande parata su calcio di rigore quasi allo scadere del nostro portiere Alessio Toni. Con questa partita, dato che il prossimo turno riposiamo, si conclude il nostro campionato da matricole, in un torneo a 11 dove i miei ragazzi, dai 4 del 2003 fino ad arrivare ai 5-6 del 2005 in rosa, non avevano mai giocato. È stata sicuramente una stagione esaltante, piena di soddisfazioni, (anche per la posizione in classifica, che per il momento è il sesto posto) ma soprattutto per il miglioramento che ognuno dei miei ragazzi ha avuto. Nessuno di noi ad inizio stagione si aspettava tanto. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Mi scuso per le volte che mi sono lamentato per gli arbitraggi, sono ragazzi che per le prime volte si affacciano sui campi di gioco in situazioni non facili, ed hanno anche loro (come noi) il diritto di sbagliare e di imparare. Per quanto mi riguarda, non si finisce mai di imparare».Il tecnico della Studentesca, Mariani: «Partita molto sentita da entrambe le squadre per un posto in classifica dietro le squadre più forti del campionato. Quindi è stata una partita molto bella, piena di emozioni e molto maschia. Siamo andati in svantaggio il primo tempo per un nostro errore, gli avversari potevamo anche raddoppiare ma con un po’ di fortuna e per bravura del nostro portiere Giovanni (a cui faccio i complimenti è il nostro numero 1 in tutti i sensi) la caratteristica della mia squadra è la grinta di non mollare mai. Siamo riusciti a pareggiare , subito dopo potevamo anche andare in vantaggio con un rigore a 5 minuti dalla fine, ma il nostro bomber Yusuf ha sbagliato. Però onestamente la squadra di casa non meritava una sconfitta».Vittoria de La Sabina nel derby con Poggio Moiano. Cianfa: «I ragazzi hanno disputato una ottima gara senza lasciare nulla all'avversario. Siamo andati in vantaggio al ventesimo del primo tempo dopo aver fallito un paio di occasioni, nella ripresa in una delle poche apparizioni della squadra avversaria nella nostra area è stato fischiato un calcio di rigore inesistente , con il quale hanno raggiunto il pareggio. Nonostante le condizioni del terreno, dopo vari tentativi ed un calcio di rigore prima a noi assegnato e poi modificato in un calcio di punizione dal discusso arbitro, siamo riusciti a due minuti dal termine a raggiungere la vittoria con un tiro dal limite del nostro capitano Caprioli. Complimenti ai miei ragazzi che nelle ultime quattro partite hanno collezionato nove punti dimostrando il vero valore della squadra».Nel recupero successo di Cittaducale per 1-0 sullo Sporting.Poggio Moiano-La Sabina 1-2: Salustri, Caprioli (S), M. Angeloni (PM)Sporting Rieti-Quintilianum 15- 0: 5 Santarelli, 3 Ruggeri, 2 Sestili, 2 Zanoaga, 2 Volpicelli, GizziValle del Tevere-Cittaducale 3-0: Antonini, Papagna, EvangelistiMaglianese-Studentesca 1-1: Yusuf (S)Casali Poggio Nativo-Selci rinviata causa maltempoSalto Cicolano-Velinia 4-4: 3 Giacomini, Cricchi (V)Riposa CantaliceValle del Tevere 61Selci* 56Cittaducale 55Cantalice 53Sporting Rieti 47Maglianese 28Casali Poggio Nativo* 27Poggio Moiano 23Studentesca e La Sabina 22Velinia 19Salto Cicolano 12Quintilianum 0Nel derby tra Sporting e Passo Corese la spuntano i ragazzi coresini: 4-0 in esterna con le doppietta di Tosti e Festuccia: «Un plauso ad entrambe le squadre per la sportività dimostrata. Voglio ringraziare i miei ragazzi per l'impegno e la ricerca costante del gioco di squadra. Non era facile vincere fuori casa senza 3 titolari fra cui il nostro miglior marcatore ma i sostituti sono stati bravissimi a farsi trovare pronti».