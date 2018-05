di Christian Diociaiuti

RIETI – A due turni dalla fine, nei provinciali Selci rimane al passo della capolista Valle del Tevere. In corsa pure Cantalice e Cittaducale. Retrocedono gli Elite del Rieti, dopo i fascia B sempre amarantocelesti.



GIOVANISSIMI ELITE

I ragazzi di Marella perdono in casa il playout contro Civitavecchia. Una beffa dopo una bella rimonta nella seconda parte di stagione degli amarantocelesti. Il tecnico Marella, dopo il ko 1-0 e il gol preso nei primi minuti di gara: «Non siamo riusciti a rimontare. C’è anche da dire che mancavano tre giocatori importanti, fondamentali, per squalifica. Sto parlando di Nobile, Polidori e Granieri, titolarissimi. Dopo la gara di domenica scorsa, pensavamo di poterla gestire con due risultati su tre. Civitavecchia non aveva niente da perdere e noi alla prima difficoltà siamo andati nel panico. Abbiamo avuto un po’ di occasioni ma non l’abbiamo giocata benissimo, con nervosismo. Mi dispiace tantissimo, i ragazzi erano in lacrime. In questi ultimi mesi ci eravamo tirati su, ma queste tre squalifiche ci hanno penalizzato».



GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Valle del Tevere ok con Poggio Moiano. Vince (0-2) e convince la squadra di Cingolani, con l’innesto nella mediana della qualità di Thau e l’arretramento di Viani in assenza dello squalificato Lacatusu. Decidono il match un eurogol di Giovannelli - sotto l’ incrocio dei pali - ed il 24esimo sigillo stagionale di Rosini. Reti che danno serenità per l’ultimo scontro diretto crocevia per il titolo provinciale. Il tecnico Cingolani: «Buon primo tempo, secondo tempo tante occasioni da gol non concretizzate. Buona prova dei 2004».



Selci vince su La Sabina. Emiliano Faiola, tecnico del Selci: «Gara equilibrata nel primo tempo, dove, a parte un rigore sbagliato, abbiamo faticato a creare occasioni grazie anche alla prestazione degli avversari, grintosi e ben messi in campo. Nel secondo tempo siamo rientrati più determinati commettendo meno errori in fase di impostazione e siamo riusciti a sbloccare la gara con una bella giocata di Bonifazi. Subito dopo è arrivato il raddoppio grazie alla rete numero 36 di capitan Ramazzotti. A mettere definitivamente il risultato al sicuro ci ha pensato Pedrini con un gol da calcio d'angolo«.



Cittaducale vince sulla Maglianese. Il tecnico angioino, Faraglia: «Affrontavamo l'incontro con molte defezioni tra squalifiche infortuni e impegni vari, solo 12 gli elementi a disposizione. Tutto questo ha rafforzato l'impegno e la concentrazione, n'è uscita una partita bellissima nella quale abbiamo espresso un bel calcio e creato tantissime palle gol. Nota di merito per Angelo Ciobanu, classe 2005 autore di una prestazione straordinaria coronata dal gol del 3-1 (16esimo marcatore di squadra su 17 tesserati)». Il tecnico della Maglianese, Mollica: «Partita giocata alla pari contro una gran bella squadra, nonostante le assenze pesanti. Siamo andati due volte in vantaggio sfiorando per due volte l’occasione di andare sopra di due gol, invece al contrario abbiamo subito i gol del pareggio su 2 rigori che c’erano, soprattutto il secondo, il terzo su un bel tiro in diagonale che però era destinato fuori, ma nel rimbalzare in terra su una zolla ha cambiato direzione ha sbattuto sul palo ed è entrata e l’ultimo per un errore di valutazione del nostro portiere da una lenta punizione (inesistente) da 35 metri. Tutto questo non lo dico assolutamente per sminuire i forti avversari, anche loro con qualche assenza, ma semplicemente per dire che per noi non è un buon periodo a livello di situazioni di gioco e di fortuna. Un pareggio finale sarebbe stato il risultato giusto. Faccio i complimenti al dirigente e al mister per la cordialità e l’onestà sportiva: su uno dei tanti errori arbitrali ne è capitato uno eclatante. Un mio giocatore ha clamorosamente svirgolato il pallone che poi è addirittura finito dietro le proprie spalle, verso il nostro portiere che l’ha regolarmente presa con le mani. L’arbitro ha dato la punizione in area di rigore come se fosse stato un passaggio volontario, dirigente e allenatore alzando anche la voce per convincere i giocatori, hanno detto ai ragazzi di buttare fuori il pallone. Bel gesto oltre che raro».



Sconfitta per Velinia. Giacomini, tecnico antrodocano: «Primo quarto d'ora veramente tragico, giocato malissimo con la conseguenza di essere andati sul 5-0. I ragazzi si sono poi ripresi dando vita ad una prestazione veramente soddisfacente per qualità di gioco. La differenza, ancora una volta, è stata data dalla fisicità e la tecnica dei singoli avversari a cui non abbiamo mai potuto far nulla per tutto il campionato con, in questa partita, le ulteriori difficoltà date da assenze importanti. Per tutto ciò il risultato nel punteggio ci sta tutto nella qualità del gioco di squadra meno».



Bene Cantalice sulla Studentesca. Lotto: «I ragazzi hanno impiegato un po' di tempo ad adattarsi al campo e alle sue dimensioni, era difficile trovare spazi ma tra primo e secondo tempo abbiamo ragionato insieme sul modo di attaccare la porta avversaria in modo diverso e direi che la squadra l'ha fatto molto bene!».



RISULTATI E MARCATORI, XI DI RITORNO

Studentesca-Cantalice 0-2: Valentini e Mastroiaco

Velinia-Casali Poggio Nativo 2-8: Giacomini, Di Stefano (V)

Selci-La Sabina 3-0: Bonifazi, Ramazzotti, Pedrini

Cittaducale-Maglianese 4-2: Kume, D'angeli, Ciobanu, Passi (C), 2 Bakaj (M)

Quintilianum-Salto Cicolano 0-7

Poggio Moiano-Valle del Tevere 0-2. Giovannelli, Rosini

Riposa Sporting Rieti



CLASSIFICA

Valle del Tevere 58

Selci 56

Cantalice 53

Cittaducale 52

Sporting Rieti 44

Maglianese e Casali Poggio Nativo 27

Poggio Moiano 23

Studentesca 21

La Sabina 19

Velinia 18

Salto Cicolano 11

Quintilianum 0



GIOVANISSIMI FASCIA B

I Giovanissimi fascia B dello Sporting (27) perdono 1-0 contro Crecas (39). Bella vittoria del Passo Corese (46), 7-1, sul Due Ponti (27): 3 Teodori 2 Tosti, Salvatori, Strazieri.

