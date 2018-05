di Christian Diociaiuti

GIOVANISSIMI ELITE

GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

RISULTATI E MARCATORI, X DI RITORNO

CLASSIFICA

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

RIETI – Il Rieti celebra la fine del campionato con l’approdo in una posizione di favore nel playout e nei provinciali la Valle del Tevere vince, mentre sotto cambia l’occupante del terzo posto.Grande risultato per i ragazzi di Marella. Vittoria per 3-1 a Civitavecchia e playout che la squadra di Marella potrà giocare in casa. Doppietta di mostarda e gol di Gunnella per i reatini: «Vittoria che ci permette di giocare in casa il playout. Prestazione superlativa dei ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che tattico interpretando la gara con carattere e lucidità. Non ci possiamo accontentare e dovremo regalarci una soddisfazione, tutti insieme, per completare una rincorsa che ci ha visto protagonisti di ottimi risultati nelle ultime partire. Ora la partita più importante della stagione». La regular season è finita: la sfidante nel playout sarà proprio Civitavecchia, che ha chiuso a 23 punti, due in meno del Rieti.Già retrocessi (16 punti), gli amarantocelesti perdono 5-1 con l’Ostia Mare sesto nell’ultima gara della stagione. A segno Paris su rigore. Il tecnico Aluffi: «Abbiamo giocato in 11 contati. Dopo i primi 5 minuti due rigori contro, sbagliati entrambi. Siamo andati al riposo sull’1-1, poi siamo calati fisicamente senza cambi».Non molla la Valle del Tevere che s’impone sulla Maglianese rimanendo saldamente al comando vista la sconfitta di Cittaducale. Importanti decisi gli innesti dei 2004 Fascia B Thau, Rinalduzzi, Liturri, viste le tante assenze per squalifiche ed infortuni, coi ragazzi capaci a calarsi velocemente nel passaggio di categoria dando qualità e freschezza atletica ai 2003 che da inizio anno danno tutto senza sosta. In evidenza Luca Thau ragazzo di grande personalità e buona tecnica che, dopo il suo innesto nella seconda frazione, ha preso per mano la linea mediana impostando con Giovannelli le geometrie vincenti dell’ennesima vittoria in trasferta che dà serenità per la prossima sfida a Poggio Moiano. Il tecnico Cingolani: «Buoni i primi venti minuti, 2-0. Poi gol loro a fine primo tempo. Nel secondo tempo troppa fretta per far gol, azioni individuali. Coi cambi siamo migliorati e abbiamo fatto il terzo gol e partita finita». Il tecnico della Maglianese, Marco Mollica: «Purtroppo le giornate storte possono averle tutti, ma quando succede al portiere sono più evidenti. Sono sicuro che si rifarà presto e noi lo aiuteremo a passare questo momento per lui sfortunato».Goleada del Selci che rimane poco distante dalla capolista mentre il Cantalice passa con il Cittaducale. Festa biancorossa, recriminano gli angioini. Stefano Lotto, tecnico del Cantalice. «Partita da grande squadra, i ragazzi hanno saputo soffrire nei momenti topici della gara e hanno sfoderato una prestazione maschia, tosta e anche di qualità. Complimenti a loro per il grande percorso di crescita che hanno fatto!». Mirko Faraglia, allenatore del Cittaducale: «Avevamo preparato la partita nel migliore dei modi, sapevamo di affrontare la squadra più in forma del momento che però sarebbe calata alla distanza. Il nostro compito era quello di fare una prima parte attenta senza subire particolari pericoli e premere sull'acceleratore nel secondo tempo. Tutto questo è stato reso vano da un arbitraggio a dir poco scandaloso che ci ha penalizzato pesantemente; il loro gol nasce da un fuorigioco di rientro (10 metri abbondanti) nel quale il nostro difensore è stato costretto a fare fallo per evitare il gol, da qui la punizione con la quale sono andati in vantaggio. Nel secondo tempo, dopo 15 minuti facciamo notare al direttore di gara, Novelli, di aver iniziato con due guardalinee sullo stesso lato. Preso dal panico ci nega un rigore solare su Kume steso da due avversari e ci annulla il gol del meritato pareggio per un fuorigioco inesistente dato che il nostro Lorenzoni si è divincolato tra due avversari. Novelli, inoltre, ha espulso il nostro capitano Gunnella per doppia ammonizione (la prima in occasione del loro gol) e D'Amelia dopo il triplice fischio finale. Mi domando come sia possibile far arbitrare partite di cartello a chi non è all'altezza? Il presidente dell'Aia, che a fine partita è intervenuto in campo anche se non ce n'era bisogno vista la grande sportività tra le due squadre, dovrebbe fare mea culpa per la scarsità dei suoi tesserati. Detto questo, ho avuto la conferma di avere un gruppo fantastico, una squadra solida, compatta e di grande personalità».Battuti da La Sabina i ragazzi del Velinia. Il tecnico Giacomini: «Brutta partita giocata male. Sicuramente la peggiore della stagione. Senza idee e poca voglia, peccato».Anche lo Sporting a valanga sulla Studentesca. Il tecnico Mariani (Studentesca): «Faccio i complimenti ai miei ragazzi che si sono impegnati fino all’ultima goccia di sudore, contro una squadra bene organizzata per vincere un campionato».Selci-Poggio Moiano 8-1: 4 Ramazzotti, 2 Bernocchi, Fanciulli, Pedrini (S), M. Angeloni (PM)Casali Poggio Nativo-Quintilianum 9-1: ApicellaCantalice-Cittaducale 1-0: Della PennaSporting Rieti-Studentesca 7-0: 2 Bakaj, 2 Santarelli, Alessandro Caprioli, Pellegrini, ZanoagaMaglianese-Valle del Tevere 1-3: Di Balsamo (M), Giovannelli, Ilazi, Antonini (V)La Sabina-Velinia 3-1: 2 Caprioli, Nescatelli (S)Riposa Salto CicolanoValle del Tevere 55Selci 53Cantalice 50Cittaducale 49Sporting Rieti 44Maglianese 27Casali Poggio Nativo 24Poggio Moiano 23Studentesca 21La Sabina 19Velinia 18Salto Cicolano 8Quintilianum 0I Giovanissimi fascia B dello Sporting vincono 6- 3 sull’Achillea (doppietta di Volpicelli, doppietta di Matteucci, doppietta di Barrella) mentre a casa del Real Monterotondo Scalo il Passo Corese è straripante: 13-0 (5 Teodori, 3 Tosti, Pagnotta, Fabri, Lulli, Marino, Tomassetti). «Una partita senza storia che sancisce il nono risultato utile consecutivo della banda Passo Corese» dice il tecnico Antonini.