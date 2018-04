di Christian Diociaiuti

RIETI – Senza le categorie Elite, la scena è stata tutta per i provinciali nel turno infrasettimanale.



GIOVANISSIMI PROVINCIALI

La capolista Valle del Tevere frena col Cantalice, un bestia nera per la squadra di Forano. I ragazzi di mister Cingolani vengono graziati dagli errori di mira del Cantalice, l’unica squadra nel girone ad aver imbrigliato con qualità, gioco ed una condizione atletica sfavillante la capolista. Situazione apertissima in vetta, anche se il Cittaducale non ha potuto approfittare, visto il rinvio al 9 maggio del match con Sporting. Per la Valle del Tevere non sarà più possibile sbagliare senza fare eccessivi calcoli: si prevede un finale a sportellate in vetta ai Giovanissimi. Il tecnico Cingolani la prende con filosofia: «Ci sono state grandi parate del nostro portiere, un punto d’oro”. Per Lotto, allenatore del Cantalice, è grande la soddisfazione: “Partita fantastica dei ragazzi in casa della capolista: almeno 10 occasioni clamorose sprecate non subendo neanche una situazione pericolosa. Complimenti ai miei ragazzi, purtroppo ci sono stagioni che sono scritte e vanno così!».



La Sabina super con Quintilianum e Selci a valanga sul Velinia: approfitta della gara rinviata dal Cittaducale per mettersi alle spalle della capolista, a due soli punti. Faiola, tecnico dei sabini: «Ottima prestazione dei ragazzi che pure in questa occasione hanno espresso un bel calcio che ci ha permesso di chiudere il primo tempo 0-3 con la doppietta di capitan Ramazzotti (31 reti stagionali) e gol di Capogrossi, sempre bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Nel secondo tempo abbiamo controllato agevolmente la partita e a 5 minuti dal termine, con i cambi a disposizione esauriti, in seguito all'infortunio di Bonifazi, abbiamo dovuto far entrare il nostro portiere Sansoni nell'inedito ruolo di attaccante, che in 5 minuti ha confezionato l'assist per il gol di Bernocchi e siglato il suo primo storico gol in carriera che ha fissato il punteggio sul 0-5».



Il tecnico antrodocano Giacomini: «Risultato forse un po’ eccessivo ma mai in discussione, troppa la differenza tra le due squadre, aumentata ancora di più da alcune assenze. È stata comunque un' altra bella giornata di sport dove i ragazzi si sono divertiti».



Maglianese battuta dal Poggio Moiano. Il tecnico giallorosso, Mollica: «Dopo le prime due occasioni limpide da gol sbagliate da parte nostra, in una partita spigolosa, arriva l’ormai immancabile rigore-regalo e ancora una volta senza che nessuno dei preposti cambiasse per ‘situazione eclatante’ la decisione come in altre occasioni. Al contrario, in una situazione a nostro favore, in una azione in cui un nostro giocatore ha anticipato di testa in aria di rigore il portiere in uscita il quale ha rovinosamente abbattuto il nostro giocatore, l’arbitro prima assegna il rigore, suscitando l’ira dei giocatori avversari, poi cambia decisione dando il fallo sul portiere, subito dopo ci viene annullato un gol per fuorigioco (???), anche in questa occasione, prima viene assegnato e poi annullato dopo le proteste. Anche lì ‘azioni eclatanti’, ma nessuna correzione. Rispetto per tutti, capisco che non è facile, però. Va bene così, andiamo avanti».



La Studentesca probabilmente vincerà a tavolino per la mancata presentazione del Salto Cicolano.



RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO

Valle del Tevere-Cantalice 0-0

Quintilianum-La Sabina 0-6: Roncarà, Nescatelli, Salustri (rig.), Colantoni, Autizi, Leti

Poggio Moiano-Maglianese 2-0: 2 M.Angeloni

Studentesca-Salto Cicolano NON DISPUTATA ASSENZA OSPITI

Velinia-Selci 0-5: 3 Ramazzotti, Bernocchi, Sansoni

Cittaducale-Sporting Rieti RINVIATA AL 9 MAGGIO

Riposa Casali Poggio Nativo



CLASSIFICA

Valle del Tevere 52

Selci 50

Cittaducale 49

Cantalice 47

Sporting Rieti 41

Maglianese 27

Poggio Moiano 23

Casali Poggio Nativo 21

Velinia e Studentesca 18

La Sabina 16

Salto Cicolano 9

Quintilianum 0



GIOVANISSIMI FASCIA B PROVINCIALI ROMA

Turno infrasettimanale anche nel torneo fascia B capitolino. Passo Corese - Grifo Academy è 2-2 (2 Teodori) mentre i Giovanissimi Fascia B dello Sporting perdono 10-0 a casa dell’Atletico Vescovio.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55



