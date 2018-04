di Christian Diociaiuti

RIETI – C’è un Rieti che può migliorare il suo piazzamento nei playout mentre un altro è già retrocesso. E la Valle del Tevere, nei provinciali, macina altri punti per sfuggire verso il titolo. Si tornerà in campo anche nel giorno della Liberazione: turno infrasettimanale anche per le giovanili, tutte in campo dalla Juniores ai Giovanissimi passando per gli Allievi.



GIOVANISSIMI ELITE

Successo di carattere per gli Elite che risalgono la zona playout trovando il terzo posto utile per la post season salvezza. Nell’ultima giornata, domenica, possono scalzare proprio il Civitavecchia in un derby fratricida, uno scontro diretto per prendersi il secondo posto della zona calda. Tirrenici a 23 punti, reatini a 22. Amarantocelesti che nell’ultima uscita hanno battuto 4-1 l’Aurelio (32): in gol Mostarda, Battisti, Granieri e Creazzo. Il tecnico Marella: «Una bella prestazione da parte dei ragazzi con vittoria meritata che ci dà la forza di credere ancora nelle nostre possibilità. Siamo già con la testa alla prossima partita. Complimenti a tutti i miei ragazzi».



GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

Già retrocessi, i ragazzi del Rieti di Aluffi, reggono buona parte del primo tempo ma poi incassano l’1-0 e, nel corso della ripresa ecco il secondo gol per mano del Tor di Quinto. I romani avevano bisogno di punti per salvarsi. Nel weekend si gioca l’ultimo turno: c’è Ostia-Rieti. Litorali a 41 punti, reatini a 16. Salvo il Tor di Quinto: 30 punti.



GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Non molla la vetta la Valle del Tevere che vince a casa dello Sporting. I ragazzi di mister Cingolani dominano la prima frazione (0-2) con la doppietta di Thomas Evangelisti. La squadra sabina va all’intervallo con la consapevolezza di aver già chiuso la contesa, ma subisce la rimonta Sporting (2-2). A 15’ dalla fine la mossa vincente con l’entrata in scena di Andrea Rosini, decisivo in un incontro chiave per le sorti del campionato della Valle del Tevere. Con il marchio di fabbrica del gol di testa regala alla compagine di Forano l’ennesimo gol da 3 punti ed il consolidamento nella testa del campionato, in attesa del big match di mercoledì 25 aprile contro il Cantalice, l’unica squadra capace di aver messo paura alla capolista. Il tecnico della Valle del Tevere, Cingolani, commenta: «Gol vittoria a 8 minuti dalla fine con Rosini, bellissima rete. Partita tra due bellissime squadre: complimenti allo Sporting per correttezza e lealtà sia dei giocatori e del loro grande mister» dice l’allenatore.



E mentre Selci va in goleada con Contigliano, il Cittaducale rimane al passo e vince col Salto Cicolano. Il tecnico angioino, Faraglia: «La superficialità ha tenuto aperta questa partita fino a dieci minuti dalla fine, questo vuol dire che la concentrazione non era massima. Lavoreremo in settimana soprattutto sulla testa dei ragazzi visto che ci aspettano una serie di scontri diretti, fondamentali per la classifica finale».



Il Cantalice batte la Maglianese. Lotto, tecnico del Cantalice: «Altra buona prestazione dei ragazzi contro una squadra ostica. Adesso ci aspetta una settimana decisiva!». Sul match parla anche l’allenatore della Maglianese, Marco Mollica: «Nonostante la loro sia una squadra forte, ci sono moltissime decisioni arbitrali contro di noi, a partire dai 2 rigori inesistenti regalati a loro e uno non dato a noi per uno stop di mano “solare” in area di rigore, oltre una miriade di punizioni dal limite non fischiate. Non credo assolutamente nella malafede nelle decisioni prese in gara, chiedo solo chiarezza per noi addetti ai lavori per quanto riguarda l’operato dei tutor. C’è chi dice che non possono intervenire sulle decisioni degli arbitri e chi invece in pratica arbitra al posto dell’arbitro. Nel frattempo a noi i tutor hanno annullato 3 gol regolari, fischiato una marea di fuorigioco millimetrici - 2 anche a nostro favore - e dato 3 rigori inesistenti. Tutti sbagliamo, ci mancherebbe, ma servirebbe chiarezza» conclude Mollica.



Cantalice che ha vinto pure il recupero a Poggio Nativo, 2-5 (gol di 2 Valentini, Ippoliti, Tavani Rossi). La gara era stata sospesa per pioggia un mese fa. «Ancora una volta ottimo approccio dei ragazzi che l'hanno subito sbloccata. Nel secondo tempo siamo subito entrati con la voglia di chiuderla e portare a casa tre punti importanti!» ha detto il tecnico del Cantalice, Lotto.



Il Velinia celebra il successo sul Poggio Moiano. Il tecnico antrodocano Giacomini: «Ancora una partita dove i ragazzi sono riusciti ad applicare quanto si fa in allenamento. Anche se, questa volta, con qualche pausa e qualche errore di troppo».



RISULTATI E MARCATORI, VIII DI RITORNO

Cantalice-Maglianese 5-1: 2 Valentini, Ippoliti, D’Aquilio, Della Penna (C)

Velinia-Poggio Moiano 2-1: 2 Pjepniku (V)

Selci-Quintilianum 17-0

Salto Cicolano-Cittaducale 0-3

Casali Poggio Nativo-Studentesca 3-0

Sporting Rieti-Valle del Tevere 2-3: Lorenzini, Bakaj (S), 2 Evangelisti, Rosini (V)

Riposa La Sabina



CLASSIFICA

Valle del Tevere 51

Cittaducale 49

Selci 47

Cantalice 46

Sporting Rieti 41

Maglianese 27

Casali Poggio Nativo 21

Poggio Moiano 20

Velinia 18

Studentesca 18

La Sabina 13

Salto Cicolano 9

Quintilianum 0



GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B ROMA

I Giovanissimi fascia B dello Sporting battono 6-1 il Cantalice: doppietta di Volpicelli, doppietta di Battisti, Matteucci, Floridi. Pari per il Passo Corese di Daniele Antonini, 3-3 a Riano, con i gol di Teodori, Tomassetti e Marino. Il tecnico: “Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo fatto 3 gol e avuto almeno altre 5 occasioni nitide per segnare. Loro sono un'ottima squadra e hanno capitalizzato al meglio le situazioni favorevoli grazie anche a qualche nostro errore individuale e ad un arbitraggio sinceramente discutibile. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per la prova di carattere e di bel gioco”.

