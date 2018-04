di Christian Diociaiuti

GIOVANISSIMI ELITE

GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

RISULTATI E MARCATORI, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B

RIETI – Un Rieti che farà i playout e uno retrocesso: queste le sorti amarantocelesti nelle regionali mentre è lotta aperta nei provinciali.L’Urbetevere capolista a 78 punti batte 7-2 il Rieti che, con 19 punti, è in zona playout. In rete Battisti e Grossi. «Complimenti all' Urbetevere – scrive il tecnico del Rieti, Giuseppe Marella - perché obiettivamente è una squadra fortissima. Noi siamo stati in partita nel primo tempo, dove abbiamo pareggiato il loro gol iniziale con Battisti e poi due calci d'angolo hanno indirizzato la partita su nostre disattenzioni. Nel secondo hanno incrementato il punteggio con merito. Siamo con la testa già a domenica dove, guardando i risultati dell’ultimo turno, ci giochiamo una posizione di favore nei playout». Rieti, infatti, a un punto dal secondo piazzamento playout, a due turni dalla fine.Con due turni da giocare e nove punti da colmare per la salvezza, arriva la certezza matematica della retrocessione per i fascia B Elite amarantocelesti. Nell’ultima uscita, ko 2-1 contro la Totti Soccer School (33 punti). A segno Leonardi per i reatini. Il Rieti è ultimo con 16 punti e dice addio all’Elite fascia B con 15 giorni d’anticipo.La Valle del Tevere rimane al comando vincendo, largamente, con Salto Cicolano. Cingolani (tecnico dei Sabini): «Ottima prova dei ragazzi. Giocata bene dal primo all'ultimo minuto».I ragazzi 2003 di mister Cingolani battono largamente Salto Cicolano (8-0) e si preparano allo sprint finale in virtù del +2 su Cittaducale ed il +4 sullo Sport Sabina, con la consapevolezza che i prossimi impegni ravvicinati saranno il cruciale crocevia per il titolo provinciale. Nella foto sotto i bomber del gruppo Andrea Rosini e Giovanni Antonini appaiati a 22 reti stagionali.Cittaducale vince e rimane al passo. Faraglia: «Era importante vincere per riprenderci il secondo posto in solitaria e con un pizzico di fortuna questo è avvenuto. Partita spigolosa, giocata molto bene dai nostri avversari che sono andati vicino al gol in più occasioni nel corso del primo tempo, i cambi della ripresa ci hanno svegliato, così abbiamo trovato il vantaggio su uno schema da calcio piazzato. Dopo il loro pareggio abbiamo reagito nell'immediato trovando subito il nuovo vantaggio, retto agevolmente fino alla fine del match».Sporting vince sulla Maglianese fuori casa. Mollica, tecnico dei giallorossi: «Sconfitta in casa contro lo Sporting Rieti per 0 a 6, brutta partita da parte nostra, sottotono e soprattutto non concentrati, loro gran bella squadra, forse l’unica che gioca da squadra vera senza grandi individualità. Forse le nostre 5 vittorie di fila hanno influito sulla concentrazione, speriamo serva a farci tornare con i piedi per terra».Successo esterno di Cantalice e Poggio Moiano. Lotto (Cantalice): «Ottimo approccio dei ragazzi che hanno indirizzato subito la gara dove volevamo, ho visto la concentrazione giusta abbinata alla voglia di esprimere un buon calcio!». In settimana il Poggio Moiano ha recuperato una gara con Quintilianum, vinta 10-2. A segno 2 Apalaghitei, 2 Angeloni, 2 La Galia, Monaco, Principessa, Ballerini, G. Braconi.Largo successo del Velinia sul Contigliano. Giacomini, tecnico del Velinia: «Partita certamente non delle più difficili ma comunque giocata bene dai ragazzi che nonostante le carenze fisiche e tecniche di molti hanno ormai consolidato il concetto di gioco di squadra in ogni sua accezione. Pienamente e completamente soddisfatto».Poggio Moiano-Cantalice 1-7: M. Fasciolo (PM), 2 Mastroiaco, 2 Ippoliti, Tavani, Valentini, QuartanaCittaducale-Casali Poggio Nativo 2-1: 2 Kume (Ci)Studentesca-La Sabina posticipata a giovedì 19 aprile, ore 16Valle del Tevere-Salto Cicolano 8-0: 3 Antonini, 2 Rosini, 2 Papagna, NegoitaMaglianese-Sporting Rieti 0-6: Parlac, Zanoaga, Mostarda , Sestili, Lorenzini, BakajQuintilianum-Velinia 0-10: 5 Giacomini, 4 Pjepniku, MutsanzuRiposa SelciValle del Tevere 48Cittaducale 46Selci 44Sporting Rieti 41Cantalice 40Maglianese 27Poggio Moiano 20Casali, Studentesca* 18Velinia 15La Sabina* 13Salto Cicolano 9Quintilianum 0* una gara da giocareIl Passo Corese batte 1-0 la Brictense grazie a Tosti. Il tecnico Daniele Antonini: «È stata una bella partita in cui la Brictense si è chiusa molto bene e ha provato a colpire di rimessa. Noi abbiamo fallito diverse occasioni poi in avvio di ripresa abbiamo sbloccato la gara con Tosti al termine di una bella azione corale».Lo Sporting Rieti vince a casa del Cor 2005 6-2 grazie alla doppietta di Maikol Miccadei e alle reti di Andrea Miluzzi, Battisti, Francia, Volpicelli.