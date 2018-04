di Christian Diociaiuti

GIOVANISSIMI ELITE

GIOVANISSIMI ELITE FASCIA B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

RISULTATI, VI DI RITORNO

CLASSIFICA

GIOVANISSIMI FASCIA B

RIETI – Vincono gli Elite, ko i fascia B. Nei provinciali Selci e Cittaducale tallonano la capolista Valle del Tevere.Il Rieti vince 2-1 lo scontro diretto con Accademia Tuscolano: a segno Granieri e Battisti. Rieti che sale a 19, Tuscolano rimane a 9. Marella: «Partita piena di insidie e assenze per noi. Abbiamo dimostrato che siamo ancora vivi e concentrati sul nostro obiettivo. Bravi i ragazzi ad aver ripreso in mano la partita e il risultato dopo aver ingiustamente subito il pareggio».Sconfitta per il Rieti con l’Accademia Roma, in casa. Ko 2-0 e amarantocelesti che rimangono ultimi, 16 punti. Romani quarti con 53.Non cambia nulla in vetta, con la Valle del Tevere che vince sul campo del Casali Poggio Nativo. I ragazzi di mister Errante (nella foto sotto), tuttavia, ce la mettono tutta per mettere i bastoni tra le ruote alla prima della classe. Marco Viani, però, con un suo gol, legittima la posizione di classifica premiando i ragazzi del tecico Cingolani. Primato salvo anche grazie alle parate di Filippo Rinalduzzi, portiere sempre più in crescita.Il Cittaducale vince a casa del La Sabina e Mirko Faraglia, allenatore degli angioini, analizza il match: «Sicuramente la partita più brutta della stagione, nonostante questo nel primo tempo abbiamo creato diverse palle gol, alcune anche clamorose ma non siamo riusciti a prendere la porta. Nel secondo tempo siamo rientrati più concentrati e dopo aver colpito una traversa, D'Amelia ha concretizzato al meglio un'imbucata dalle retrovie dandoci il vantaggio. Il raddoppio di D'Angeli è stato realizzato a causa di un errore del portiere avversario. Tre punti importanti ma non belli, arriveranno momenti migliori. Giudico non all'altezza l'operato dell'arbitro».Lotto, tecnico del Cantalice che vince al Vecchiarelli: «I ragazzi oggi sono stati fantastici: avevamo 7 giocatori indisponibili tra gite scolastiche e infortuni, più due che hanno giocato in condizioni non ottimali, ma nonostante ciò hanno abbiamo fatto la partita perfetta sotto tutti i punti di vista!».Vince la Maglianese in una gara da otto gol. Il tecnico giallorosso Mollica: «Partita faticosa per il troppo caldo ma controllata agevolmente, contro una squadra che secondo me non merita la posizione in classifica attuale». Sotto Pasqua, giocati due recuperi: nel recupero con La Sabina a Poggio Mirteto vittoria della Maglianese per 2 a 0, gol di Ortisjo Baqaj e Lorenzo Del Vescovo. Nell’ultimo recupero in casa contro Quintilianum vittoria 7 a 0, gol Ortisjo Baqaj (3) Mattia Manoni (2) Klejdi Hoxha (1) Lorenzo Del Vescovo (1). Con i gol dei recuperi e dell’ultima di campionato, Ortisjo Baqaj arriva a quota 28 nella classifica marcatori.Sporting Rieti-Cantalice 1-2: Parlac (S), Valentini, Ippoliti (C)Salto Cicolano-Maglianese 3-5: 4 Baqaj, Di Balsamo (M)Quintilianum-Poggio Moiano rinviata a oggi, mercoledìLa Sabina-Cittaducale 0-2: D’Angeli, D’AmeliaSelci-Studentesca: 6-0: 4 Ramazzotti, Fanciulli, CapogrossiCasali Poggio Nativo-Valle del Tevere 0-1: VianiRiposa VeliniaValle del Tevere 45Selci 44Cittaducale 43Sporting Rieti 38Cantalice 37Maglianese 21Casali, Studentesca 18Poggio Moiano* 17La Sabina 13Velinia 12Salto Cicolano 9Quintilianum* 0* una gara da giocareIl Passo Corese (37) vince 14-0 sull’Accademia Sporting Roma (-1 punti in classifica) con 4 reti di Teodori, 3 di Tosti, 3 di Tomassetti, 3 di Festuccia, Rubini. Lo Sporting (18) viene battuto 3-1 (in rete Volpicelli) in casa dall’Acquacetosa (40).