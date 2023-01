Giovanili: weekend condizionato da neve e ghiaccio: sfide rinviate a Cantalice e Amatrice. Il programma gare

RIETI - Al via oggi pomeriggio un nuovo weekend di calcio giovanile che, come sempre, coinvolgerà numerose squadre locali in otto diverse competizioni.

Fine settimana decisamente condizionato da neve e ghiaccio ancora presenti in un paio di campi della provincia. In particolare, è stata rinviata al 25 febbraio la gara in casa dell'Under 19 dell'Amatrice, così come sono state posticipate al 26 dello stesso mese tutte le sfide interne del Cantalice (U16 e 14 regionale) e della Nuova Rieti (U17 e U15 provinciale).

Tra le partite più rilevanti di questi due giorni, interessante scontro d'alta classifica nell'U17 provinciale tra Poggio Mirteto e Accademia Calcio Sabina, così come promette emozioni il match fra Poggio Moiano e Palombara nel torneo U15 del territorio reatino.

Di seguito il programma delle gare che seguiremo, con orari e campi di gioco, insieme alle motivazioni che hanno comportato il rinvio di alcuni incontri:

U19 regionale B (girone B) - XII giornata

Fidene - Cantalice: oggi, 28/1, ore 14:30, stadio dei Ferrovieri di Roma

Alba Sant'Elia - Wospac: oggi, 28/1, ore 15:00, campo "Angelo Milardi" di Contigliano

Under 19 provinciale (Rieti) - XI giornata

Brictense - Monterotondo 1935: oggi, 28/1, ore 14:30, campo comunale di Montelibretti

Mentana 2019 - Passo Corese: oggi, 28/1, ore 14:30, campo "Plinio Finozzi" di Mentana

Accademia Calcio Sabina - Poggio Mirteto: domani, 29/1, ore 14:30, campo comunale di Forano

Pro Fiano - Valle del Peschiera: domani, 29/1, ore 17:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Amatrice - Ginestra: rinviata al 25 febbraio per neve sul campo di gioco

Under 18 regionale (girone B) - XVI giornata

Polisportiva Poggio Moiano - Atletico Roma Nord: domani, 29/1, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale (Rieti) - XI giornata

Velinia - Mentana 1947: oggi, 28/1, ore 15:00, campo "Francesco Vailati" di Antrodoco

Palombara - Città di Rieti: domani, 29/1, ore 9:00, campo "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina

Poggio Mirteto - Accademia Calcio Sabina: domani, 29/1, ore 10:30, campo "Valle Mentuccia" di Gavignano Sabino

Passo Corese - Grifo Academy: domani, 29/1, ore 11:00, campo "Amerigo Di Tommaso" di Passo Corese

Nuova Rieti - Poggio Moiano: rinviata al 26 febbraio per neve ghiacciata sul campo cantaliciano di via Andrea Costa

Turno di riposo per la Pro Calcio Studentesca

Under 16 regionale (girone B) - XII giornata

Cantalice - Cesano: rinviata a data da destinarsi per neve ghiacciata sul campo cantaliciano di via Andrea Costa

Under 16 provinciale (Roma, girone B) - XII giornata

Città di Rieti - Pro Fiano: oggi, 28/1, ore 18:00, campo "Marco Gudini" di Rieti

Turno di riposo per Passo Corese

Under 15 provinciale (Rieti) - XI giornata

Accademia Calcio Sabina - Velinia: oggi, 28/1, ore 15:00, campo comunale di Forano

Poggio Moiano - Palombara: oggi, 28/1, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Passo Corese - Mentana 1947: domani, 29/1, ore 9:00, campo "Amerigo Di Tommaso" di Passo Corese

Poggio Mirteto - Pro Calcio Studentesca: domani, 29/1, ore 14:30, campo "Valle Mentuccia" di Gavignano Sabino

Brictense - Città di Rieti: domani, 29/1, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Nuova Rieti - Pro Fiano: rinviata al 26 febbraio per neve ghiacciata sul campo cantaliciano di via Andrea Costa

Under 14 regionale (girone B) - XII giornata

Cantalice - Nomentum: rinviata a data da destinarsi per neve ghiacciata sul campo cantaliciano di via Andrea Costa

Under 14 provinciale (Roma, girone F) - XII giornata

Real Campagnano - Città di Rieti: oggi, 28/1, ore 15:00, campo "Nicola Ferrucci" di Campagnano di Roma

Mentana 1947 - Passo Corese: oggi, 28/1, ore 16:00, campo Università Agraria di Castelchiodato

Accademia Calcio Sabina - Cinque Stelle: domani, 29/1, ore 9:00, campo comunale di Forano