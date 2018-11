IL TABELLINO

Guidonia

Npc Willie Rieti

Parziali

RIETI - Due su due per l'under 18 femminile della Npc Willie, le ragazze guidate da Paolo Matteucci, tornano vittoriose dalla prima trasferta stagionale, contro l'ostico MSC Guidonia, per 49-68.La sfida, alla vigilia, si presentava piena d'insidie, infatti le padrone di casa, sono state rivali con le reatine per la lotta al titolo, poi vinto dalle amarantocelesti, la Npc Willie con questo successo, conferma l'ottima prestazione fornita al debutto, regalando un buon avvio di stagione a coach Matteucci, confermandosi tra le candidate al titolo, e già nel gruppo di testa a punteggio pieno.Una netta vittoria per le reatine, che partono bene, andando subito in testa nel punteggio, guadagnandosi un largo vantaggio, la prima frazione, termina infatti 11-30, stessa storia nel secondo quarto, dove le amarantocelesti, continuano a dettare il ritmo partita con belle giocate, e vanno a riposo con ben 20 lunghezze di vantaggio, chiudendo di fatto già nel primo tempo la partita, sul 22-42.Al rientro, la Npc Willie, continua ad esprimere una buona pallacanestro, dettata da una buona intensità di gioco, che permette di allungare il vantaggio su Guidonia, nell'ultimo quarto, le reatine controllano con estrema sicurezza il vantaggio, con coach Matteucci che concede minuti a tutte le giocatrici a sua disposizione.Ora testa al prossimo impegno casalingo, domenica al PalaNpc di via Carlo Cesi, arriva il Basket Esquilino.: Bonadeo 8, Damiani 13, Chelaru 10, Di Bernardo 2, Borsieri 4, Batocco 1, Colapietro 2, Limardi 9, Giuliani. All. Utzeri.: Marcotullio 12, Barbacci 13, Marroni 10, Graziani 6, Di Credico 12, Fiorentini 2, Vergij 2, Paolucci 11, Fagiani, Matteucci, Cardinali, Papale. All. Matteucci: 11-30, 11-12, 10-14, 17-12.