IL TABELLINO

Npc Willie Bk Rieti

Virtus Bk Albano Pavona

Parziali

RIETI - La Npc Willie vince lo scontro al vertice contro l'Albano Pavona, conquistando così la vetta solitaria del girone, al PalaNpc le ragazze di Paolo Matteucci passano 65-61, ottenendo il sesto successo consecutivo.Un match tra due vere e proprie corazzate, pronte a dominare il girone B del campionato regionale Under 18 femminile, quello andato in scena lunedì sera, con le formazioni che si sono sfidate a colpi di canestro fino all'ultimi minuti.Una sfida sentita da entrambe le formazioni: partono meglio le ospiti, che siglano subito un buon parziale, chiudendo il primo quarto 12-23, toccando nella seconda frazione il più 15, ma alla fine del quarto, c'è la reazione delle reatine, che spingono nell'acceleratore, trovando contropiedi a ripetizione, il primo tempo si chiude 30-31.Nella ripresa la Npc Willie entra in campo più determinata e infila il parziale decisivo, portandosi a fine quarto con nove lunghezze di vantaggio; ultimo quarto molto combattivo, con le reatine che a due minuti dal termine sono avanti di 10 punti. Nelle ultime battute, brave le ragazze di Matteucci, a respingere qualsiasi tentativo di rimonta delle ospiti.Prossimo impegno per la capolista, domenica 9 dicembre, sul campo del San Raffaele Roma, dove saranno vietate distrazioni.: Di Credico 15, Marcotullio 14, Barbacci 11, Graziani 11, Paolucci 8, Fagiani 2, Fiorentini 2,, Vergij 2, Matteucci, Cardinali, Papale. All. Matteucci: Colucci 18, Manzini 18, Mondano 8, Volpini 7, De Marchis 7, Pallotti 3, De Salvatore 1, Necci, Bellucci. All. Foco.: 13-23; 17-8; 17-7; 18-23.