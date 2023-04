Giovanili: ultimo atto dei tornei reatini U17 e 15, ripartono i campionati provinciali romani dopo lo stop. Il programma gare

RIETI – Ai nastri di partenza un nuovo weekend calcistico per le diverse squadre reatine impegnate negli otto campionati giovanili ancora in corso. Ultima giornata per i tornei Under 17 e 15 provinciali già vinti dalla Nuova Rieti, mentre, dopo due settimane di stop, ripartiranno con il 22°turno le competizioni Under 16 e 14 organizzate dalla Delegazione di Roma.

Particolarmente interessanti anche le varie gare a livello regionale per le tre formazioni del Cantalice e per l’Under 18 del Poggio Moiano, desiderose di migliorare ancora di più una stagione sicuramente soddisfacente.

Di seguito, date, orari e campi di gioco di tutte le partite di nostro interesse:

Under 19 regionale B (girone B) – XXIV giornata

Circolo Canottieri Roma – Cantalice: oggi, 29/4, ore 15:00, campo “Real Fettuccina A” di Roma

Alba Sant’Elia – Castelverde: oggi, 29/4, ore 15:00, campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Under 18 regionale (girone B) – XXIX e penultima giornata

Accademia Calcio Roma – Poggio Moiano: oggi, 29/4, ore 17:00, Academy Sport Center di Roma

Under 17 provinciale (Rieti) – XXII e ultima giornata

Mentana 1947 – Velinia: oggi, 29/4, ore 16:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Città di Rieti – Palombara: oggi, 29/4, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Grifo Academy – Passo Corese: domani, 30/4, ore 11:00, campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Accademia Calcio Sabina – Poggio Mirteto: domani, 30/4, ore 11:30, campo comunale di Forano

Poggio Moiano – Nuova Rieti: domani, 30/4, ore 16:00, campo comunale di Poggio Moiano

Turno di riposo che verrà osservato dalla Pro Calcio Studentesca

Under 16 regionale (girone B) – XXIV giornata

Cantalice – Accademia Sporting Roma: oggi, 29/4, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XXII giornata

Città di Rieti – Olimpica Roma: domani, 30/4, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Under 15 provinciale (Rieti) – XXII e ultima giornata

Pro Calcio Studentesca – Poggio Mirteto: oggi, 29/4, ore 16:00, campo di via Fenoaltea nel quartiere Micioccoli di Rieti

Velinia – Accademia Calcio Sabina: oggi, 29/4, ore 16:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Palombara – Poggio Moiano: domani, 30/4, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Mentana 1947 – Passo Corese: domani, 30/4, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Città di Rieti – Brictense: domani, 30/4, ore 11:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Pro Fiano – Nuova Rieti: domani, 30/4, ore 11:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Under 14 regionale (girone B) – XXIV giornata

Cantalice – Don Gaspare Bertoni: domani, 30/4, ore 10:30, campo comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XXII giornata

Città di Rieti – Riano: oggi, 29/4, ore 15:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Achillea 2002 – Passo Corese: oggi, 29/4, ore 16:00, campo di Via Sibilla Aleramo nel quartiere Montesacro di Roma

Accademia Calcio Sabina – Mentana 1947: domani, 30/4, ore 9:00, campo comunale di Forano