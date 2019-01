RIETI - Gran finale per la 14esima edizione del Torneo della Befana - Memorial Sandro Cordoni, in un PalaSojourner gremito, si sono svolte le premiazioni della manifestazione.



Applausi per tutte le squadre partecipanti, che hanno sfilato lungo il parquet dell'impianto, poi spazio alle premiazioni. Riconoscimenti per tutti i giovani arbitri impegnati nel torneo, per loro, orologi donati da "TIAMO Gioielli Rieti". Premi individuali anche per Roberto Nardecchia, ex arbitro in serie A, oggi tecnico del NB Aquilano, premiato dal capitano della Npc, Angelo Gigli, Davide Pistorio, coach dell'Olimpia Roma premiato dal suocero, Tonino Olivieri, premio anche per Marta allenatrice del Bresso.

Successivamente arriva il momento delle squadre, per gli Aquilotti 2009, assenti i vincitori, il Doubling Vienna, in rientro in patria, premiati da Stefano Cicchetti, al termine della finale contro l'Esquilino, vinta dagli austriaci 9 - 15.

A consegnare i riconoscimenti per le altre partecipanti, Bobby Jones e il diesse della Npc Gianluca Martini. Arriva il turno degli Aquilotti 2008, vince la Bees Pesaro, che batte in finale l'Olimpia Roma. Negli Esordienti 2007, successo di misura della Virtus Siena, contro la SMB L'Aquila, 41 - 44, il finale. Doppietta per la Virtus Siena, che si conferma anche nell'Under 13, vittoria sul Ponte di Nona, 47 - 62.

Protagonista dell'Under 14 e 15 l'Olimpia Roma, che centra entrambe le finali, battendo in finale rispettivamente Indians e Chieti. Nell'Under 14 terzo posto per la Npc Willie, a premiare i ragazzi di Ruggieri e Casini, il coach della Zeus, Alessandro Rossi.

Nel torneo femminile vittoria per le lombarde del Bresso Milano, premiate da Picchio Feliciangeli, che superano le reatine della Willie.

Altri protagonisti delle premiazioni: il presidente della Npc Cattani, il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, il consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati, l'assessore Elisa Masotti, gli ex giocatori Gigi Simeoni e Alberto Scodavolpe, il delegato del Coni, Luciano Pistolesi, e Maurizio Amedei. Per la Npc, Marcos Casini, Simone Tomasini e Mattia Consoli.

Tanti gli applausi per la macchina organizzativa della manifestazione, che ha dato a tutti i presenti l'appuntamento alla prossima edizione, come conferma Gianluca Tilli: «Sono contento di questa quattro giorni di gare, ringrazio tutti i collaboratori ed i volontari che ci hanno dato una grossa mano per la riuscita della manifestazione, infatti senza di loro il torneo non potrebbe esistere, le amministrazioni di Cantalice, Rieti, Cittaducale e Contigliano per averci concesso le palestre. E Aria Sport. Arrivederci al prossimo anno per la 15esima edizione».

Mentre Stefano Cicchetti aggiunge: «Quest'anno un bilancio davvero positivo ed una ennesima edizione da record. Siamo molto soddisfatti e contenti di quanto fatto soprattutto per il bene di questa città. Il livello tecnico del Torneo è cresciuto e tutte le squadre sono tornate a casa soddisfatte» .

Ultimo aggiornamento: 11:20

