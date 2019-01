RIETI - Divertimento assicurato anche nella seconda giornata del Torneo della Befana, con oltre 50 partite andate in scena. Conclusi i gironi, da stamattina inizia la fase finale della manifestazione: tante le gare previste negli Esordienti 2007 e per l'Under 14, dove regna grande equilibrio. Per gli Under 13 chiudono in vetta Indians nel girone A, mentre nel girone B la Virtus Siena chiude davanti alle altre concorrenti. Nell'Under 15 Chieti e Olimpia chiudono a punteggio pieno i rispettivi raggruppamenti. Fase finale anche per i più piccoli in gara, gli Aquilotti 2009 e 2008. Nel torneo femminile, le lombarde del Bresso ottengono il secondo successo consecutivo, questo pomeriggio le semifinali.



RISULTATI II GIORNATA

Aquilotti 2009

Girone A: Union Dobling Vienna - Willie 2010 14 - 10

Atomika Spoleto - Esquilino 10 - 14

Union Dobling Vienna - Atomika 18 - 6

Esquilino - Willie 2010 17 - 7

Union Dobling Vienna - Esquilino 40 - 51

Girone B: Dbs - Team Up 25 - 31

Dbs - Sabina City 18 - 6

Willie 2009 - Team Up 8 - 16

Aquilotti 2008

Girone A: Bees Pesaro - Atomika Spoleto 18 - 6

Willie Bianca - Stella Azzurra 16 - 8

Atomika Spoleto - Stella Azzurra 14 - 10



Girone B: Uisp XVIII - Willie Celeste 8 - 16

Olimpia - Willie Amaranto 14 - 10

Olimpia - Uisp XVIII 18 - 6

Olimpia - Willie Celeste 15 - 9

Esordienti 2007

Girone A: Willie Celeste - Apd Palocco 26 - 13

Willie Celeste - Spes Mentana 37 - 21

Union Bk Terni - Apd Palocco 29 - 26

Girone B: Union Dobling Vienna - Olimpia 50 - 18

Union Dobling Vienna - Latina Basket 47 - 21

Latina Bk - Olimpia 32 - 26

Girone C: Sc. Minibk L'Aquila - Fucecchio 33 - 18

Sc. Minibk L'Aquila - Anzio 30 - 33



Girone D: Virtus Siena - Stella Azzurra 44 - 13

Stella Azzurra - Willie Amaranto 33 - 12



Under 13

Girone A: San Paolo - Indians 33 - 46

Willie - Fonte Roma 39 - 33

Fonte Roma - Indians 44 - 50



Girone B: Chieti bk - Ponte di Nona 50 - 88

Virtus Siena - Chieti bk 94 - 14

Virtus Siena - Ponte di Nona 56 - 44

Under 14

Girone A: Aics Forlì - Npc Willie Celeste 39 - 102

Girone B: Indians - Npc Willie Amaranto 77 - 33

Chieti bk - Indians 59 - 68

Girone C: N.B Aquilano - Olimpia Roma 58 - 106

N.B Aquilano - Bracciano 72 - 65

Olimpia - Bracciano 83 - 43

Girone D: Union Dobling Vienna - Apd Palocco 43 - 38

Fonte Roma - Apd Palocco 65 - 61

Union Dobling Vienna - Fonte Roma 37 - 43

Under 15

Girone A: San Paolo - Chieti bk 59 - 61

Npc Willie Amaranto - Recanati bk 53 - 63

Npc Willie Amaranto - Chieti bk 31 - 79

San Paolo - Recanati bk 83 - 32

Girone B: Npc Willie Celeste - Rignano 75 - 39

Rignano - Olimpia 38 - 61

Olimpia - Npc Willie Celeste 73 - 59

Olimpia - Sabina City 85 - 18

Under 14 femminile

Girone unico: Bresso - Uisp XVIII 52 - 22

Willie - N.B Aquilano 56 - 17

N.B Aquilano - Uisp XVIII 30 - 50

Willie - Bresso 29 - 68

PROGRAMMA GARE III GIORNATA

Aquilotti 2009

Willie 2010 - Dbs Roma ore 9.00 Cantalice 3

Doubling Vienna - Sabina City 10.15 Cantalice 1

Esquilino Bk - Willie Amaranto ore 11.30 Cantalice 2

Atomika Spoleto - Team Up ore 12.45 Cantalice 4

Perd. 1 - Perd. 3 ore 16.00 Cantalice

Vinc. 1 - Vinc.3 ore 14.30 PalaWillie

Vinc. 2 - Vinc. 4 ore 17.30 PalaWillie

Perd. 2 - Perd. 4 ore 17.30 Cantalice

Aquilotti 2008

Willie Bianca - Willie Celeste ore 8.45 Ricci 3

Bees Pesaro - Uisp ore 10.00 Ricci 1

Atomika Spoleto - Willie Amaranto ore 11.15 Ricci 2

Stella Azzurra - Olimpia Roma ore 12.30 Ricci 4

Perd. 1 - Perd. 3 ore 15.00 Ricci

Vinc. 1 - Vinc. 3 ore 16.00 PalaWillie

Perd. 2 - Perd. 4 ore 16.15 Ricci

Vinc. 2 - Vinc. 4 ore 17.30 Ricci

Esordienti 2007

Fucecchio - Palocco ore 8.30 PalaWillie

Spes Mentana - Olimpia Roma ore 8.30 PalaRufina

Willie Celeste - Latina Bk ore 9.45 PalaWillie 1

Smb L'Aquila - Stella Azzura ore 10.00 PalaNpc 3

Virtus Siena - Anzio Bk ore 12.30 PalaWillie 4

Union Dobling Vienna - Union Terni ore 13.15 PalaSojourner 2

Spes Mentana - Palocco ore 14.30 PalaSojourner

Perd. 1 - Perd. 3 ore 14.30 PalaNpc

Vinc. 1 - Vinc. 3 ore 15.45 PalaNpc

Perd. 2 - Perd. 4 ore 17.30 PalaWillie

Vinc. 2 - Vinc. 4 ore 18.30 PalaNpc

Olimpia Roma - Fucecchio ore 19.00 PalaRufina

Under 13

Willie - Chieti Bk ore 8.30 Contigliano

San Paolo - Virtus Siena ore 10.15 PalaCordoni

Indians - Ponte di Nona ore 13.15 Contigliano

Under 14

Bracciano - Palocco ore 8.30 PalaNpc

Junior Forli - Npc Willie Amaranto ore 9.45 PalaRufina

Fonte Roma - NB Aquilano ore 11 PalaWillie 4

Indians Roma - Pro Club ore 11.30 PalaRufina 2

Npc Willie Celeste - Chieti ore 11.45 PalaSojourner 1

Olimpia Roma - Doubling Vienna ore 12.45 PalaNpc 3

Junior Forlì - Palocco ore 14.30 PalaRufina

Npc Willie Amaranto - Bracciano ore 14.30 PalaCordoni

Perd. 2 - Perd. 4 ore 16.00 PalaRufina

Vinc. 2 - Vinc. 4 ore 16.00 PalaCordoni

Perd. 1 - Perd. 3 ore 17.30 PalaCordoni

Vinc. 1 - Vinc. 3 ore 19.30 Contigliano

Under 15

San Paolo - Rignano Sull'Arno ore 8.30 PalaCordoni 2

Recanati - Npc Willie Celeste ore 8.30 PalaSojourner 3

Npc Willie Amaranto - Olimpia Roma ore 11.30 PalaRufina 4

Chieti Bk - Sabina City ore 11.45 PalaCordoni 1

Perd. 2 - Perd. 4 ore 15.00 Contigliano

Vinc.1 - Vinc. 3 ore 15.30 PalaSojourner

Vinc. 2 - Vinc. 4 ore 16.30 Contigliano

Perd.1 - Perd. 3 ore 19.00 PalaCordoni

Under 14 Femminile

Willie - Uisp XVIII ore 10,00 Contigliano

NB Aquilano - Bresso ore 11.15 PalaNpc

Semifinale 1° - 4° ore 17.00 PalaNpc

Semifinale 2° - 3° ore 18.00 Contigliano

Semifinale 2° - 3° ore 18.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA